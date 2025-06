Domenica In e Da noi a ruota libera: Venier 'accorciata' e Fialdini chiude con Nek e Valeria Marini Nella puntata dell'1 giugno di Domenica In, Venier termina prima la messa in onda (che non è in diritta), mentre Fialdini ospita Nek e Marini: le anticipazioni

Nel pomeriggio di domenica 1 giugno 2025 tornano due appuntamenti ormai imperdibili per il pubblico di Rai Uno: parliamo di Domenica In, la trasmissione condotta da Mara Venier dalle 14:00 alle 16.10 circa (la durata è stata ridotta) che tornerà con il Best Of, ovvero le repliche delle interviste più belle dell’edizione appena conclusa; e Da noi… a ruota libera, programma che vede alla guida Francesca Fialdini e la cui ultima puntata è stata anticipata alle 16:15. Ecco tutte le anticipazioni sugli ospiti delle trasmissioni Rai in onda oggi, domenica 1 giugno.

Domenica In, le anticipazioni dell’1 giugno 2025: tutti gli ospiti della puntata

Non è chiaro quali interviste di Domenica In verranno trasmesse su Rai Uno nel secondo appuntamento col Best Of, ma possiamo aspettarci tanti momenti emozionanti e grasse risate, tra gaffe, ospiti in studio e rivelazioni in diretta TV. Come sempre, non mancheranno aneddoti divertenti, omaggi a grandi artisti e commozione, ma soprattutto largo spazio sarà concesso al racconto di percorsi professionali e storie di vita privata che daranno modo ai telespettatori di ricordare o conoscere più a fondo personaggi che hanno segnato un’epoca o che hanno acquisito notorietà negli ultimi anni. Insomma, pur trattandosi di repliche, non è detto che spunti interessanti e dimenticati non ne escano nel corso delle interviste. Tra gli artisti che potremmo rivedere a Domenica In ci sono Carlo Conti, Teo Mammucari, Achille Lauro, Nino Frassica, Claudia Koll, Gigi D’Alessio, Gianni Morandi e tanti altri, ma i veri ospiti del Best Of potremo scoprirli solo guardando il programma.

Da noi a ruota libera, le anticipazioni sugli ospiti della puntata dell’1 giugno 2025

Secondo le anticipazioni di domenica 1 giugno 2025, Francesca Fialdini chiude Da noi… a ruota libera col botto. Nell’ultima puntata del programma, infatti, ospiterà Nek, cantautore, musicista e conduttore di Dalla strada al palco che si racconterà in un’intervista tutta da vedere e che sarà protagonista di un evento imperdibile: un gioco delle parti in cui i ruoli di Francesca Fialdini e Nek si invertiranno e quest’ultimo dovrà porre domande alla padrona di casa, come fosse lui il conduttore di Da noi… a ruota libera. Poi ci sarà spazio per la showgirl Valeria Marini, anche attrice, produttrice e imprenditrice. Infine, entrerà in studio l’attore e cantante spagnolo Sergio Múñiz, noto per aver interpretato numerose fiction italiane, tra cui Squadra Antimafia e I Cesaroni, e film come Si vive una volta sola di Carlo Verdone. L’ospite ha da poco pubblicato il singolo Il pescatore, tratto da Tra le mie onde, un progetto di teatro-canzone da lui stesso ideato.

Domenica In e Da noi a ruota libera: dove vederli in tv e in streaming

Le nuove puntate di Domenica In e Da noi… a ruota libera andranno in onda domenica 1 giugno 2025 su Rai 1: il programma di Mara Venier inizierà alle 14:00 circa, mentre Francesca Fialdini terrà compagnia al pubblico dalle 16:15. Sarà possibile vedere entrambe le trasmissioni anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand.

