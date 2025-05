Domenica In e Da noi a ruota libera: Mara Venier non va in diretta, Fialdini punta su Pappalardo e Rossella Brescia Nelle puntate di Domenica In e Da noi a ruota libera ospiti di spicco, da Simona Izzo e Ricky Tognazzi a Pappalardo e Brescia: le anticipazioni del 25 maggio

Nel pomeriggio di domenica 25 maggio 2025 tornano due appuntamenti ormai imperdibili per il pubblico di Rai Uno: parliamo di Domenica In, la trasmissione condotta da Mara Venier dalle 14:00 alle 17.10 circa che manderà in onda il Best Of e quindi le repliche delle interviste più belle dell’edizione appena conclusa; e Da noi… a ruota libera, programma che vede alla guida Francesca Fialdini dalle 17:20 in poi. Ecco tutte le anticipazioni sugli ospiti delle trasmissioni Rai in onda oggi, domenica 25 maggio.

Domenica In, le anticipazioni del 25 maggio 2025: tutti gli ospiti della puntata

Non sappiamo con certezza quali momenti di Domenica In saranno riproposti su Rai Uno il 25 maggio 2025 nel primo Best Of, ma sicuramente non mancheranno emozioni, un po’ di commozione e racconti di vita diversi che chiariscono tutto il percorso fatto dagli ospiti per arrivare dove sono adesso. Assisteremo, forse, a qualche siparietto divertente o a battute della Venier, che – come si dice sul web – spesso ha ‘sfamato’ i telespettatori con piccole rivelazioni inaspettate e gaffe in diretta. Insomma, ne vedremo delle belle, anche perché nel salotto della ‘zia’ d’Italia tanti personaggi legati al mondo della televisione e/o del cinema, giornalisti, conduttori TV e cantanti hanno svelato aneddoti e storie inedite di vita. Tra questi, ricordando le puntate più recenti, ricordiamo Antonello Venditti, Carlo Conti, Teo Mammucari, Achille Lauro, Nino Frassica, Claudia Koll e tanti altri.

Da noi a ruota libera, le anticipazioni sugli ospiti della puntata del 4 maggio 2025

Secondo le anticipazioni del 25 maggio 2025, a Da noi… a ruota libera Francesca Fialdini ospiterà Simona Izzo e Ricky Tognazzi, coppia nella vita e sul lavoro, perché sono i registi del film Francesca e Giovanni. Una storia d’amore e di mafia, uscito nelle sale italiane lo scorso 15 maggio. La pellicola racconta l’amore tra il magistrato Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo, entrambi scomparsi a causa della cosiddetta "strage di Capaci". A seguire, spazio ad Adriano Pappalardo, artista che, oltre a essere un grande protagonista della scena musicale, ha preso parte anche a prodotti cinematografici e televisivi. Dalla Fialdini vedremo inoltre Rossella Brescia, la cui carriera è cominciata a passo di danza – nasce come ballerina – per poi proseguire in televisione, cinema, teatro e radio. A chiudere l’appuntamento pomeridiano saranno Raffaella Brogi e Francesca Fornario. La prima ospite è un magistrato single che si batte da tempo per adottare un bambino straniero: la Corte costituzionale, proprio pronunciandosi sul suo caso, ha abolito il divieto delle adozioni internazionali per i single; Francesca Fornario invece è una giornalista e mamma single che racconta la storia di adozione speciale di un bambino ucraino, oggi un diciottenne molto amato.

Domenica In e Da noi a ruota libera: dove vederli in tv e in streaming

Le nuove puntate di Domenica In e Da noi… a ruota libera andranno in onda domenica 15 maggio 2025 su Rai 1: il programma di Mara Venier inizierà alle 14:00 circa, mentre Francesca Fialdini terrà compagnia al pubblico dalle 17:20. Sarà possibile vedere entrambe le trasmissioni anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand.

