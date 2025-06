Francesca Fialdini, il verdetto (giusto) della Rai su Da Noi a Ruota Libera Nonostante le voci su Nunzia De Girolamo, la conduttrice dovrebbe essere confermata al timone del daytime pomeridiano di Rai 1 dopo Mara Venier e Domenica In

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Francesca Fialdini resta al suo posto. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la conduttrice sarà confermata al timone di Da noi… a ruota libera nel daytime della domenica pomeriggio di Rai 1. Nonostante le voci di un possibile avvicendamento con Nunzia De Girolamo e il suo Ciao Maschio (con Da noi… a ruota libera spostato al sabato), dunque, Fialdini dovrebbe rimanere saldamente al comando del suo programma nella sua storica collocazione, forte del traino di Mara Venier e Domenica In. Scopriamo tutti i dettagli del retroscena.

Rai, Francesca Fialdini confermata: nessuna nuova collocazione per Da noi… a ruota libera

Si avvicina la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai per la stagione 2025/26 (in programma il prossimo 27 giugno a Napoli) e nella giornata di ieri sono state consegnate al Cda della tv di Stato le bozze di quella che sarà l’offerta del prossimo anno. Come emerso nelle ultime ore, non mancheranno le novità – dal ritorno di Nicola Savino e Iva Zanicchi alla nuova formula di Domenica In con Gabriele Corsi e Nek – ma anche tanti, tantissimi, tagli. Da Simona Ventura e il suo Citofonare Rai 2 alla riduzione di Report di Sigfrido Ranucci fino alla cancellazione improvvisa di Agorà Weekend e molti altri show "minori", infatti, il piano di contenimento dei costi costerà caro a tanti volti della tv di Stato. Tra questi, però, non figura il nome di Francesca Fialdini.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Stando a quanto riportato da LaPresse, infatti, la conduttrice di Da noi… a ruota libera rimarrà alla guida del "suo" programma anche nella prossima stagione e la sua collocazione nella domenica pomeriggio di Rai 1 sarà invariata. Nelle ultime settimane si era parlato di un possibile trasloco al sabato per fare spazio a Nunzia De Girolamo, che nella prossima stagione tornerà alla guida di Ciao Maschio. Francesca Fialdini dovrebbe invece essere confermata nel suo storico slot domenicale: scongiurata dunque l’ipotesi di una "retrocessione" che sarebbe stata a dir poco rischiosa, dal momento che Da noi… a ruota libera non avrebbe più potuto contare sul forte traino di Mara Venier e Domenica In e si sarebbe ritrovato senza aiuti il sabato contro la corazzata di Verissimo. La "rivale" rimarrà quindi Silvia Toffanin, ma Fialdini dovrebbe restare nello spazio della domenica pomeriggio. Secondo alcune voci la conduttrice avrebbe avuto una clausola nel suo contratto per uno show domenicale, ma al momento si tratta solamente di rumor. Quel che è certo è che la conferma nello slot domenicale è il giusto premio per Francesca, che dal 2019 guida il programma con ottimi ascolti e ha conquistato l’affetto del pubblico con i suoi modi pacati e le sue interviste molto empatiche.

Potrebbe interessarti anche