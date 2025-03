Luca Zingaretti svela: "Vorrei un figlio maschio", poi le parole d'amore per Luisa Ranieri L'attore de Il Commissario Montalbano protagonista a Verissimo: ecco cosa ha detto sul lavoro e sull'amore con la moglie Luisa Ranieri.

Tra gli ospiti oggi – 29 marzo 2025 a Verissimo c’è anche Luca Zingaretti, l’attore celebre in tutto il mondo per aver dato il volto televisivo a Il Commissario Montalbano, il mitico personaggio partorito dalla penna di Andrea Camilleri. Con lui, Silvia Toffanin ha parlato del suo nuovo film in uscita, La casa degli sguardi, che vede Zingaretti debuttare in regia. Ma c’è stato spazio anche per confessioni sulla privata e sul rapporto con sua moglie, l’attrice Luisa Ranieri.

Luca Zingaretti a Verissimo: cosa ha detto

"Felice di essere qui, ti ho sempre apprezzato come portatrice di grande grazia in tv, merce rara", sono le parole d’esordio che Zingaretti dedica a Toffanin. Poi a Verissimo si parla del suo film in uscita: "Erano 10 anni che volevo fare il regista, poi ho trovato questa storia che è stata perfetta per farmi passare dietro la macchina da presa. Parla di un ragazzo che esce dal tunnel, fino a rivedere la luce. Ho subito capito che era la storia perfetta per me". Dopo un filmato riassuntivo della sua straordinaria carriera, che l’ha visto svariare tra ruoli diversi, da Montalbano a Paolo Borsellino, l’attore romano svela: "In realtà mi sento ancora un ragazzo. La curiosità mi mantiene giovani. A volte Luisa (Ranieri, ndr) si lamenta perché mi metto a chiacchierare coi ragazzini per ore. Al liceo volevo fare il giornalista, poi in quinta liceo facemmo un corso d’attori. Dopo sei mesi ho capito che non potevo fare a meno di questo mestiere. Mia madre era felicissima, mio padre un po’ meno. Lei era l’aspetto dionisiaco della sua vita, vivere con mia mamma era un luna park: era una entusiasta della vita". Il discorso scivola sulla vita privata di Zingaretti, che da 21 anni è legato a Luisa Ranieri. Insieme hanno due figlie e la conduttrice scherza: "sei circondato da donne…". "Però mi sono fatto il cane maschio", ironizza Luca. Che poi aggiunge: "Con le ragazze e Luisa sto benissimo, sono sempre stato abituato a vivere in mezzo alle donne, che hanno una complessità superiore, ti rendono la vita colorata. Certo, vorrei un figlio maschio, perché il rapporto sarebbe diverso, ma le mie figlie le adoro. Mi hanno insegnato rivedere il mondo come lo vedevo da piccolo. Sono una cosa meravigliosa".

Inevitabilmente l’intervista vira sul tema dell’amore con sua moglie, di 14 anni più giovane: "Siamo una coppia normale che ha la fortuna di volersi bene, ma siamo aiutati dal nostro mestiere. Ogni tanto ci allontaniamo e la lontananza aiuta a voler stare insieme". "Luisa è stupenda, ho avuto una grande fortuna a incontrarla – continua – Qualsiasi cosa dicessi risulterebbe banale. Si legge dai miei occhi, è una persona davvero speciale. Io e lei ci diciamo la verità, su tutto. Il film? Sapeva quanto ci tenessi, è sempre stata molto rispettosa. Quanto l’ha visto si è commossa e mi ha detto: "Bravo". E a me è bastato questo".

