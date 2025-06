Ribaltone su Rai 1, Carlo Conti oggi rimpiazza Francesca Fialdini. Cosa succede a Da Noi a Ruota Libera Oggi 8 giugno 2025, dopo la conclusione di “Da Noi a Ruota Libera”, Rai 1 propone alle ore 16 la replica di “Con il Cuore, nel Nome di Francesco” dopo Domenica In

Domenica scorsa si è conclusa la stagione di "Da Noi… a Ruota Libera", il talk show domenicale condotto da Francesca Fialdini. Lo stop del programma segna una piccola rivoluzione nel pomeriggio di Rai 1, che oggi – 8 giugno 2025 – propone un palinsesto in parte rinnovato puntando su un big della rete: Carlo Conti.

Stop Da Noi a ruota libera, oggi Rai 1 punta su Carlo Conti (8 giugno)

Il pomeriggio di Rai 1 si aprirà alle 14.00 con il consueto best of di "Domenica In", la storica trasmissione di Mara Venier, che riproporrà le migliori interviste della stagione appena conclusa, offrendo così al pubblico un’occasione per rivivere momenti indimenticabili e ospiti di spicco.

Novità importante arriva invece alle 16.05, orario la scorsa settimana riservato a "Da Noi… a Ruota Libera". Dopo lo stop per ferie dello show di Francesca Fialdini, infatti, oggi sarà trasmessa la replica della serata benefica "Con il Cuore, nel Nome di Francesco", andata in onda in prima serata sabato 24 maggio. La manifestazione, organizzata dai Frati del Sacro Convento di Assisi, si svolge sul sagrato antistante la Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi ed è da più di 20 anni un appuntamento di solidarietà e sostegno verso chi si trova in difficoltà. L’evento ha visto la partecipazione di Carlo Conti, insieme a un cast di artisti di grande rilievo come Lucio Corsi, Arisa, Coma_Cose, Rocco Hunt, Marcella Bella, Simone Cristicchi, Amara, Settembre e Gabriele Cirilli, in una serata di musica, racconti e solidarietà che oggi torna sullo schermo di Rai 1 in replica.

Il futuro di Francesca Fialdini dopo "Da Noi a Ruota Libera"

Con la fine di "Da Noi… a Ruota Libera" si apre anche una fase di incertezza e attesa per il futuro professionale di Francesca Fialdini. Secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice potrebbe spostarsi al pomeriggio del sabato, cedendo invece la domenica pomeriggio a Nunzia Di Girolamo, che potrebbe così diventare la nuova "signora della domenica" dopo Mara Venier, che a sua volta rivoluzionerà Domenica In aprendo alla partecipazione di diversi co-conduttori (Gabriele Corsi e Malgioglio)

Per la Fialdini si tratterebbe di un trasloco delicato, dato che perderebbe il prezioso traino di pubblico garantito da "Domenica In", uno degli asset che hanno contribuito ai buoni ascolti del suo programma. Fino a qualche giorno fa si parlava anche di un trasloco definitivo della conduttrice verso Rai 3, dove già guida alcuni programmi di buon successo (Le ragazze, Fame d’Amore), per diventarne un volto copertina. Questa ipotesi, però, al momento sembra accantonata.

