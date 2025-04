Veronica Gentili, ecco l’Isola dei famosi stile Ballando con le stelle: la rivoluzione sui concorrenti (e la grande diva) Un'indiscrezione dell'ultim'ora getta nuova luce sul reality in partenza a maggio. Pare infatti che nel cast non saranno presenti solo celebrità 'già viste'. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Si cambia. L’Isola dei Famosi di Veronica Gentili, in arrivo a maggio, sarà un esperimento inedito soprattutto a livello di casting. Pare infatti che a partecipare saranno in gran parte vip alla prima esperienza in un reality. Niente ricicli da altri show, quindi, sul modello di quanto già fatto da Milly Carlucci a Ballando con le Stelle. Si parla poi di un cachet da urlo per la diva numero uno del gioco, Camila Giorgi. E di qualche difficoltà di troppo nel riuscire a completare il cast maschile. Dato che mancherebbe una ‘figura’ specifica utile a catturare l’attenzione del pubblico. Vediamo qui sotto i dettagli.

Veronica Gentili, scatta la rivoluzione nel cast de L’Isola dei Famosi

Stop al visto e rivisto. L’Isola dei Famosi 2025, affidata alla conduzione di Veronica Gentili, sarà un esperimento unico e ricco di novità. Lo fa sapere nella sua newsletter il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha voluto diffondere con i fan del programma alcune indiscrezioni (non confermate) dell’ultim’ora. "Durante i casting de L’Isola dei Famosi si è capita la volontà di non riciclare personaggi da altri reality", ha scritto dunque Parpiglia, "prendendo spunto dallo schema ideato giustamente da Milly Carlucci a Ballando con le Stelle".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Insomma, basta nomi super inflazionati, magari ripescati dal Grande Fratello di quest’anno. E spazio invece a vip (o presunti tali) che sbarcando all’Isola inizierebbero la loro prima esperienza in assoluto in un reality show. Parpiglia ha anche fatto sette nomi, compresa la tennista Camila Giorgi – a cui viene attribuito "un cachet altissimo intorno a 150 mila euro". Si parla di Chiara Balestrieri, dello youtuber Er Gennaro e del cantante Angelo Famao. E ancora: la "teen idol bellissima e carismatica" Chiara Basso, Dj Shorty di M2O e Naomi Michelini Franchi, nipote della stilista Elisabetta Franchi. Quest’ultima, tuttavia, pare un’ipotesi che si è "arenata" in partenza.

Quanto ai nomi che circolavano tempo fa, cioè Letizia Paternoster, MariaLuisa Jacobelli e Loris Karius, sarebbero tutti quanti saltati. Ma nelle prossime settimane potrebbe ancora succedere di tutto.

L’Isola dei Famosi, le difficoltà nel cast al maschile

Anche perché, secondo quanto riportato da Fanpage.it, il cast dell’Isola sarebbe tutt’altro che chiuso. Le certezze infatti arrivano solo sul ‘versante’ femminile, che pare quasi totalmente definito. Mentre è il lato maschile a preoccupare. Gli unici nomi vicini alla firma sarebbero Er Gennaro, Angelo Famao e Dj Shorty. Mentre tutti i vip citati nelle scorse settimane hanno via via smentito una partecipazione al nuovo show condotto da Veronica Gentili. Pare poi che il vero problema riguardi un ‘profilo’ ben preciso.

Mancherebbe cioè il "bel ragazzo", quello in grado di attirare una buona fetta di pubblico femminile. Un concorrente, insomma, che ricordi da vicino quel Luca Vetrone visto all’Isola l’anno scorso. Perché l’aspetto fisico è centrale in questo tipo di programma. Quindi urge trovare la persona giusta al più presto.

Potrebbe interessarti anche