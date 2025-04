Isola dei Famosi, Simona Ventura rompe il silenzio sul suo ritorno e ammette la verità: "Se le voci sono vere?" Dopo le tante indiscrezioni sul suo possibile ruolo di opinionista nella prossima edizione del relity, Simona ha deciso di svelare come stanno le cose.

L’unica notizia ormai certa in merito alla prossima edizione dell’Isola dei famosi è la presenza di Veronica Gentili come nuova conduttrice (dopo il flop dell’edizione condotta da Vladimir Luxuria). Da settimane, però, circolano voci anche sulla possibile presenza di Simona Ventura come nuova opinionista, dopo essere già stata un volto del programma sia come conduttrice che concorrente. Sarà vero? A raccontare esattamente come stanno le cose ci ha pensato proprio la diretta interessata: ecco le sue parole.

Isola dei Famosi, Simona Ventura rompe il silenzio e rivela se ci sarà

Di recente, anche Alfonso Signorini aveva confermato la probabile presenza di Simona Ventura come opinionista della prossima edizione dell’Isola dei famosi. "Ci sarà lei e sarà in coppia con Veronica Gentili. Per ora accontentiamoci di questo ritorno, ma poi in effetti le mancava solo di fare l’opinionista in quel reality, ha già fatto la naufraga e anche la conduttrice", aveva infatti affermato il conduttore.

Oggi, però, a chiarire ogni dubbio è intervenuta proprio Simona Ventura che ha puntualmente smentito le voci in circolazione. "Che cos’è per me L’Isola dei famosi? Quel programma è un vestito che mi sono cucita addosso per tanti anni, così come Quelli che il calcio: cambiava ogni volta, era imprevedibile, e io sono una che ama l’imprevedibilità. Per me è stato un capitolo importante, contro tutti i pronostici. Gira voce che io possa tornare come opinionista? Vi giuro che non ne so niente, non è una strategia. Se mi piacerebbe? A chi non piacerebbe? È un programma che ha ancora un grande potenziale", ha detto la Ventura intervistata dal settimanale Chi.

Simona ha dunque rivelato di non avere ancora alcuna notizia in merito alla sua eventuale partecipazione come opinionista ma, avendo affermato che non le dispiacerebbe affatto tornare, chissà che gli autori dell’Isola non possano ora prendere la palla al balzo. Gli spettatori, senza dubbio, apprezzerebbero.

Simona Ventura: "Sembro rinata in tv? Ho cambiato passo, ho messo la quarta"

Nel corso della sua intervista a Chi, Simona Ventura ha anche raccontato di aver passato dei periodi bui, ma di essere tornata in tv più forte e grata che mai. "Sembro rinata in tv? Tutti noi abbiamo dei periodi bui, di sconforto. Nel 2018, quando c’è stato l’incidente di mio figlio, mi è crollato il mondo addosso. Ma mi sono resa conto che tutto quello che ci succede ci rende più profondi, ci insegna a non dare nulla per scontato. Dopo quella grande paura sono diversa, mi alzo al mattino con il sorriso e sono grata alla vita. E poi nel 2018 ho conosciuto Giovanni e, da allora, mi godo ogni momento: mi godo i miei figli, i nostri figli, siamo felici, riusciamo ad affrontare insieme ogni cosa. Ho cambiato passo, ho messo la quarta, prima mi ero accartocciata su me stessa".

Non rimane allora che attendere di scoprire quali sarano o prossimi progetti di SuperSimo.

