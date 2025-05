L’Isola dei Famosi si ferma subito: perché Veronica Gentili non va in onda stasera (c’entra Antonella Clerici) Il reality show di Canale 5 salterà l’appuntamento di oggi lunedì 19 maggio 2025 per fare spazio a Il Volo e la serata evento “Tutti per uno viaggio nel tempo”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Slitta il terzo appuntamento de L’Isola dei Famosi 19. Oggi lunedì 19 maggio 2025, infatti, il reality show condotto da Veronica Gentili non andrà in onda su Canale 5. Il motivo? Stasera il prime time della rete ammiraglia Mediaset farà spazio alla prima delle tre serate evento de Il Volo – Tutti per uno – Viaggio nel tempo, che vedrà la partecipazione straordinaria di Antonella Clerici (al ritorno in Mediaset dopo 25 anni) alla conduzione al fianco di Vanessa Incontrada e Lorella Cuccarini. Scopriamo tutti i dettagli e la nuova programmazione.

L’Isola dei Famosi 19 non va in onda stasera: perché

Dopo il debutto dello scorso 7 maggio L’Isola dei Famosi è già costretto a fermarsi. La 19esima edizione del reality show – la prima condotta da Veronica Gentili con Simona Ventura nelle vesti di opinionista – non andrà infatti in onda oggi lunedì 19 maggio 2025. La terza puntata slitterà al mercoledì (21 maggio), forse per evitare lo scontro diretto con la nuova fiction Gerri, che su Rai 1 sta volando negli ascolti del lunedì. Stasera andrà dunque in onda la prima delle tre serate evento de Il Volo – Tutti per uno – Viaggio nel tempo.

In Honduras, intanto, la situazione rischia di precipitare. Dopo l’eliminazione del figlio di Rocco Siffredi, Lorenzo Tano (con tanto di polemica della madre), Leonardo Brum e Angelo Famao si sono ritirati per "motivi personali". Mirko Frezza ha violato il regolamento e potrebbe andare incontro a provvedimenti disciplinari se non addirittura alla squalifica. Il rischio del ritiro di massa è stato scongiurato solo dal ritorno di Camila Giorgi; la tennista aveva lasciato momentaneamente Cayo Cochinos per un infortunio ma è tornata in gioco.

Il Volo – Tutti per uno – Viaggio nel tempo: Antonella Clerici torna su Mediaset

Al posto della terza diretta stagionale de L’Isola dei Famosi (che tornerà in onda mercoledì) – come detto – andrà in onda il concerto de Il Volo Tutti per uno – Viaggio nel tempo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble festeggeranno i successi della loro carriera nella prima delle tre serate evento tenutesi nella suggestiva cornice di Palazzo Te a Mantova. Tra gli ospiti ci saranno Fiorella Mannoia, Placido Domingo, Gigi D’Alessio, Gaia, Massimo Ranieri, Malika Ayane, Giorgio Panariello ed Eros Ramazzotti; alla conduzione ci saranno invece Vanessa Incontrada, Lorella Cuccarini e Antonella Clerici, che farà il suo ritorno su una rete Mediaset (in attesa del rinnovo con la Rai) dopo più di 25 anni per condurre la prima delle tre serate de Il Volo – Tutti per uno – Viaggio nel tempo.

