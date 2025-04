Grande Fratello, Shaila Gatta lancia l'allarme: “Sono triste e depressa”. Poi la richiesta di aiuto ai fan Oggi l'ex velina ha condiviso sui social il suo momento di estrema fragilità. Ha ammesso di aver chiesto aiuto al suo psicoterapeuta. Ma tra i supporter sale l'ansia.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Il Grande Fratello ha lasciato un segno indelebile sulla pelle di Shaila Gatta. Uscita a un passo dalla finale, l’ex velina ha deciso di lasciare in diretta il compagno Lorenzo Spolverato. Ma i giorni post-reality sono stati carichi di tensioni e tristezza. Prima un’intervista fiume a Chi, in cui la Gatta ha attaccato Spolverato e si è presa (in parte) le sue colpe. Poi oggi, tramite le sue storie Instagram, la protagonista del Gf 24 ha lanciato una richiesta di aiuto ai fan. Si sente depressa, è dimagrita, e non sa bene cosa fare. Mentre i suoi supporter iniziano a provare parecchia ansia e apprensione per lei. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Grande Fratello, Shaila Gatta chiede aiuto via social

È un’ammissione di debolezza e fragilità, ma soprattutto una fortissima richiesta di aiuto, quella che Shaila Gatta ha affidato a Instagram. Abbinando alle sue parole una foto allo specchio, in cui appare seria e smagrita, l’ex velina di Striscia ha comunicato alla sua fanbase l’inferno che sta attraversando in questi giorni. Lasciare Lorenzo Spolverato, e uscire nel mondo ‘reale’ dopo sei mesi di Grande Fratello, è stato un doppio colpo micidiale per lei. Che ha avuto pesanti conseguenze sul corpo e sulla psiche.

"- 4,5 kg. Oggi sono così. Il mio corpo non sta bene", ha esordito Shaila all’interno del suo profilo social. "La mia mente non sta bene. Sto smaltendo 6 lunghi mesi di surrealtà. Sto cercando di superare l’odio mediatico e i giudizi costanti. Sto cercando di sforzarmi di ridere perché la società me lo impone. Sto riprendendo il mio lavoro perché è giusto così. Ma la verità è che sono fortemente a disagio perché vorrei solo piangere tutto il giorno".

E ancora, Shaila Gatta ha aggiunto altre riflessioni pesanti: "Perché, in questo momento, dentro di me, c’è solo dolore. Sono sempre stata una ragazza piena di vita, di gioia, spensieratezza e, oggi, invece, mi sento confusa, triste, depressa".

L’appello di Shaila e il riferimento allo psicoterapeuta

Insomma tutto sembra crollare, in questo momento. Shaila sta subendo le pressioni esterne, montate dopo la sua scelta di dare il ben servito a Spolverato. E soprattutto sembra tormentata internamente, come se corpo e mente non avessero ancora metabolizzato bene quello che è accaduto in 6 mesi di Grande Fratello. "È triste", prosegue su Instagram la gieffina, "vedere quanto poco ci si fidi della vulnerabilità altrui. Mi sento un pezzo di vetro. Mi sento tanto vulnerabile. Questo non fa parte del lavoro, questa è una conseguenza di questo lavoro".

"La mia vita", conclude poi Shaila, "in questo momento, è in bilico tra dolore, rabbia e frustrazione e la mostro solo a chi può starmi accanto per sorreggermi, perché non ho le forze di ridere forzatamente, non ho le forze di trovare un entusiasmo che non ho. Perché sto cadendo e questa volta ho bisogno di una mano. Quella della mia famiglia e del mio psicoterapeuta".

Nel frattempo i followers di Shaila Gatta restano a guardare impotenti. Pare che anche Spolverato, negli ultimi giorni, abbia accusato un crollo emotivo simile. Quindi è possibile che a peggiorare le cose sia anche un sentimento, una passione, che tra Shaila e Lorenzo non si è mai spezzata. Ma era chiaro a tutti quanto tossica fosse la situazione. E la scelta di Shaila ha avuto un senso. Ora però viene il difficile: fare i conti con la realtà dei fatti e imparare ad andare avanti.

