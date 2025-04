Vladimir Luxuria: “Mi sento sola, Danilo è solo un amico". E ‘perdona’ Veronica Gentili per l’Isola dei famosi Oggi pomeriggio l'ex conduttrice del reality Mediaset è stata ospite di Caterina Balivo. Nessun rancore per l'esito del suo show. E lancia un appello ai più giovani.

Ospite nel salotto de La Volta Buona, su Rai 1, la conduttrice Vladimir Luxuria si è confessata davanti al pubblico. Ha parlato della sua esperienza, dolceamara, alla guida della passata edizione de L’Isola dei Famosi. Dei presunti rancori nei confronti della nuova presentatrice de L’Isola, Veronica Gentili. E non ha risparmiato frecciate (pesanti) a chi l’aveva criticata sui social per un’apparizione in bikini al mare. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Vladimir Luxuria, la confessione sulla solitudine a La Volta Buona

"Danilo Zanvit Stecher è un amico", ha esordito Vladimir Luxuria nel salotto di Caterina Balivo. "Si è parlato di noi come fidanzati, l’amicizia è una forma d’amore, ma non è il mio fidanzato. Lo dico per non bloccare i pretendenti, sia miei che suoi. Il mercato è libero. Gli voglio bene, ma sono libera e super accessoriata".

Il punto, però, come ha sottolineato la padrona di casa, è se questa libertà sentimentale si addice davvero all’animo (e alle aspirazioni) di Vladimir Luxuria. "Si dice meglio soli che male accompagnati", ha spiegato Luxuria, "ma io penso che è meglio essere bene accompagnati che soli. A volte quando sono a casa da sola, ceno da sola, mi sento un po’ sola, ma sono una persona ottimista e penso che non c’è mai un tempo per l’amore".

L’esperienza all’Isola e le parole di Luxuria su Veronica Gentili

Si è poi passati a parlare de L’Isola dei Famosi, reality condotto l’anno scorso proprio da Luxuria. Con risultati però al di sotto delle aspettative. "È stata una bellissima offerta", ha detto in ogni caso Vladimir, "ho condotto una trasmissione in diretta quattro ore, con imprevisti, ho vinto una grande sfida contro me stessa. Mi hanno detto che ho fatto le scarpe a Ilary Blasi, ma è sbagliato. Questa è una giostra, oggi tocca a me e domani tocca a te".

E a questo proposito, Vladimir Luxuria ha spezzato una lancia in favore della donna che prenderà il suo posto: "Oggi l’Isola la condurrà Veronica Gentili, non ce l’ho minimamente con lei, le faccio un in bocca al lupo sincero, l’ho conosciuta da ospite dei suoi programmi. Le consiglio di non sentire le tante voci che avrà intorno, ma ascoltare solo la sua voce".

E ancora, un appunto dolceamaro sull’Isola: "Avevo molte preoccupazioni soprattutto di tipo tecnico, sono stata un po’ rigida, se mi dovesse succedere di condurre un programma del genere sarei molti più sciolta, meno Vladimir e più Luxuria".

Gli insulti degli haters a Vladimir Luxuria

Un altro tema delicato è stato quello degli haters. Caterina Balivo, infatti, ha riportato a galla alcuni spiacevoli episodi che avevano ‘travolto’ Luxuria, dopo una serie di foto pubblicare in bikini. "Ero in un posto bello, mare fantastico", ha raccontato l’ospite de La Volta Buona, "io sono come sono, serena, non spreco il mio tempo a riversare il mio odio sugli altri, quindi io sono meglio di voi".

Poi l’ultimo monito, rivolto a chi si permette di insultare online: "Certe persone sono arrivate a suicidarsi per questo. Bisogna ricordare alle persone che le parole hanno un peso, una parola cattiva può diventare una pietra tombale, insegniamo ai ragazzi a usare i social".

