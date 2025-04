Perché Madonia non andrà all’Isola dei Famosi. Parla il ballerino: “Una ca**ata”. Cosa c’entra Sonia Bruganelli Il ballerino ex Ballando Con le Stelle ha smentito con decisione i rumor che lo davano come prossimo naufrago del reality insieme ad Angelo Famao: la verità

Angelo Madonia non partirà alla volta de L’Isola dei Famosi. Il nome del ballerino ex Ballando con le stelle era stato avvicinato al possibile cast dei concorrenti della prossima edizione del reality show di Canale 5 (la prima condotta da Veronica Gentili) nel corso delle ultime settimane, ma – come annunciato da lui stesso – non si imbarcherà su nessun volo per l’Honduras. Madonia è infatti intervenuto su Instagram per chiarire una volta per tutte la situazione; il fidanzato di Sonia Bruganelli non prenderà parte all’Isola, anche e soprattutto per restare vicino alla compagna. Scopriamo tutti i dettagli.

Angelo Madonia, salta L’Isola de Famosi: cosa ha detto

Manca sempre meno al via de L’Isola dei Famosi 19 (in partenza a maggio, al termine del nuovo show di Ilary Blasi The Couple) e nella giornata di ieri, nel corso dell’ultima puntata del suo show 100×100 Parpiglia in onda su Studio100, Gabriele Parpiglia ha svelato i nomi di altri due concorrenti della prossima edizione: Angelo Famao e Angelo Madonia. I due si sarebbero aggiunti al cast finora tutto al femminile composto da Camila Giorgi e Chiara Balistreri (e, secondo alcuni rumor, anche Delia Duran, Letizia Paternoster e MariaLuisa Jacobelli sarebbero state contattate). Peccato che l’ipotetico scenario della ‘Isola degli Angeli’ lanciato da Parpiglia abbia avuto vita molto breve. In serata, infatti, è arrivata prontamente la smentita di Madonia

"Gabriele Parpiglia fidati di me, ti hanno detto una ca**ata" ha scritto il ballerino ex Ballando con le Stelle sui social, chiarendo e ironizzando: "L’unica isola dove andrà è Ibiza". Per chiosare la sua storia condivisa su Instagram Madonia ha anche aggiunto: "P.s. come se avessi accettato".

L’Isola dei Famosi 19, perché Madonia non parteciperà

Dopo settimane intere di voci, dunque, Angelo Madonia si è ufficialmente sfilato dalla corsa a L’Isola dei Famosi. Il suo nome era circolato con sempre maggiore intensità ma, già in passato, erano emersi tanti dubbi legati soprattutto al ruolo di Sonia Bruganelli. L’ex opinionista del reality (che, a questo punto, difficilmente tornerà a commentare lo show) non si era nascosta aveva già espresso qualche titubanza di fronte alla possibile partenza del compagno alla volta dell’Honduras e commentato con poco entusiasmo i rumor. Il ballerino potrebbe così avere deciso di dire di ‘no’ anche e soprattutto per restare vicino alla compagna in un momento decisivo del loro rapporto dopo la fine del matrimonio della produttrice tv con Paolo Bonolis, sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Madonia continuerà la sua attività di ballerino e la società di Sonia lancerà il suo primo podcast proprio sulla danza, Passi di vita, in cui il primo ospite sarà Giuliano Peparini, con il quale Madonia ha collaborato alla Peparini Academy.

