Isola dei Famosi, novità clamorose (e sentenze) sul cast. E spunta il nome di Serse Cosmi Le ultime indiscrezioni sullo show dei naufraghi parlano di tre papabili partecipanti bocciati in dirittura d'arrivo. E una super vip adesso potrebbe rinunciare.

Si avvicina a grandi passi la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. A maggio, Veronica Gentili tenterà di risollevare il format ‘sprofondato’ a livello di share dopo l’esperienza targata Vladimir Luxuria. Ma per farlo sono necessari nomi di peso, come la chiacchieratissima Camila Giorgi (con ipotetico cachet stellare) o il recente papabile concorrente Serse Cosmi. Stando però a recenti indiscrezioni, il meccanismo dei casting per L’isola si sarebbe ‘inceppato’ su alcuni partecipanti. Che in realtà sembravano già con un piede (o due) in Honduras. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Isola dei Famosi, le ultime indiscrezioni (pesanti) sul cast

A poco meno di un mese dal debutto ufficiale, L’Isola dei Famosi di Veronica Gentili rischia grosso. A farlo presente è l’esperto di gossip e tv Gabriele Parpiglia, che nel corso del suo programma ha rivelato alcuni dettagli sconfortanti (se mai fossero confermati) sul processo decisionale che porterà alla scelta dei naufraghi.

Diversi nomi "saltano con contratti alla mano come concorrenti", dice Parpiglia, "quindi saltano, perché sono piaciuti come idee ma c’erano i contratti già firmati. Hanno convinto ma c’è stato un intoppo finale. Non ci saranno Er Gennaro, Chiara Basso e attenzione, in bilico anche la partecipazione di Camila Giorgi". Un possibile disastro quindi, soprattutto per quanto riguarda la Giorgi. Che in teoria sarebbe il pezzo da novanta di questa ennesima edizione tentata da Mediaset per rilanciare il format.

Ma le notizie, come fa notare Parpiglia, non sono tutte di segno negativo: "Invece, corteggiatissimo, l’allenatore, uno tra i più spiritosi, che ci ha fatto ridere ai tempi di Mai Dire Gol, Serse Cosmi. Serse Cosmi può essere il nome nuovo della nuova edizione del programma di Veronica Gentili". E in effetti quest’ultimo è un nome che è stato tirato fuori, di recente, anche dal Corriere dello Sport: "L’allenatore, che ormai è anche un personaggio televisivo importante, oltre che opinionista, ha calcato i palchi teatrali con lo spettacolo: ‘Solo Coppi temo’ e adesso è cercato da due importanti trasmissioni televisive. Quali? Pechino Express (prossima edizione) e l’Isola dei Famosi, in programma a maggio. Il tempo stringe, ma Cosmi sarebbe un nome di grido in assenza di personaggi, per ora, di altissimo livello nella nuova conduzione che sarà affidata a Veronica Gentili".

Il possibile cast de L’Isola dei Famosi 2025

Al momento, dunque, le certezze sul cast vacillano. I presunti naufraghi de L’Isola 2025 sarebbero Angelo Fomeo, Antonella Mosetti, Carmen Russo, Delia Duran, Maria Luisa Jacobelli, Chiara Balistreri, Letizia Paternoster, Dj Shorty e (forse) Serse Cosmi. Mentre sembrano ormai tramontate le speranze per Er Gennaro, Chiara Basso e Naomi Michelini Franchi. Per non parlare dell’incognita Camila Giorgi. Che da sola potrebbe spostare gran parte dello share generato dal prossimo reality dei naufraghi. Si vedrà nei giorni a venire se la produzione e gli autori riusciranno a fare qualche miracolo.

