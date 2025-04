Nunzio Stancampiano, cosa fa oggi: l’addio ad Amici, lo scontro con Todaro, la rinascita all’Isola dei Famosi L’ex ballerino del talent show di Maria De Filippi sbarcherà in Honduras come concorrente del reality condotto Veronica Gentili: tutta la sua storia

Nunzio Stancampiano è un nuovo concorrente de L’Isola dei Famosi 2025. L’ex ballerino di Amici prenderà infatti parte alla 19esima edizione del reality show (condotto per la prima volta da Veronica Gentili) in partenza il prossimo 5 maggio. Nunzio sbarcherà dunque in Honduras e si imbarcherà in una nuova avventura televisiva a tre anni dal suo addio al talent di Maria De Filippi. Scopriamo tutta la sua storia.

Nunzio Stancampiano, chi è: Amici e la tv

Siciliano classe 2003, Nunzio Stancampiano è salito alla ribalta nel 2021, quando ha preso parte alla 21esima edizione di Amici. Il ballerino aveva già una carriera avviata nel mondo della danza, soprattutto in quella latino americana (arrivò in finale ai Campionati Europei del 2019), ma nel talent show di Maria De Filippi si dovette giocare il posto contro Mattia Zenzola. Non potendo portarsi due ballerini di latino, Raimondo Todaro scelse Mattia e Nunzio non la prese affatto bene, attaccando l’insegnante sui social. A febbraio 2022, però, Zenzola si infortunò e Todaro richiamò proprio Nunzio. Il ragazzo si scusò col professore e arrivò al Serale di Amici 21 (vinto da Luigi Strangis), dove si classificò all’ottavo posto, uscendo alla settima puntata nel ballottaggio con Albe. Zenzola, invece, sarebbe tornato ad Amici l’anno successivo per trionfare nella 22esima edizione davanti ad Angelina Mango. Da allora Nunzio Stancampiano ha continuato a lavorare nel mondo della danza: in tv lo abbiamo rivisto a Battiti Live, dove è entrato nel cast come ballerino.

L’arrivo a L’Isola dei Famosi 2025 di Veronica Gentili

Nella giornata di martedì 22 aprile 2025 il portale DavideMaggio ha annunciato la presenza di Nunzio Stancampiano a L’Isola dei Famosi 2025. A tre anni dalla sua esperienza ad Amici, infatti, il ballerino siciliano ha deciso di rimettersi in gioco in televisione e di tentare la strada del reality show. Stancampiano sarà tra i naufraghi della 19esima edizione del programma, condotto per la prima volta da Veronica Gentili (e con Simona Ventura nelle inedite vesti di opinionista e Pierpaolo Pretelli come inviato). L’ex allievo della scuola di Maria De Filippi si aggiunge a Giucas Casella (che ha recentemente svelato la sua partecipazione) e a tanti altri concorrenti più o meno certi: dopo il "no" di Angelo Madonia e Loris Karius, sono emersi i nomi di Camilla Giorgi, Chiara Balestrieri e rumor vari su Angelo Fomeo, Antonella Mosetti, Carmen Russo, Delia Duran, Maria Luisa Jacobelli, Letizia Paternoster, Dj Shorty e Serse Cosmi.

