The Couple, Ilary Blasi arruola Corinne Clery (che al Gf fece scalpore) e corteggia gli ex di Francesca Sorrentino Secondo un esperto di gossip online, l'ex GF Vip sarebbe in arrivo nel nuovo reality Mediaset condotto da Ilary Blasi. Voci anche su Raffaella e Brando di UeD. Ecco i dettagli.

Quando il Grande Fratello sarà terminato, con la finalissima del prossimo 31 marzo, su Canale 5 si volterà pagina. Andrà infatti in onda un nuovo reality, The Couple, che è una specie di Gf per le coppie. Sarà condotto da Ilary Blasi, e in queste settimane le ipotesi sui papabili concorrenti sono state parecchie. L’ultimo nome, annunciato con un’indiscrezione social da Amedeo Venza, è quello di Corinne Clery, l’ex attrice che aveva partecipato al Gf Vip nel 2017. Ma circolano anche i nomi di Samantha De Grenet, Alex Belli e Soleil Sorge (quest’ultima avrebbe smentito) e soprattutto si è parlato del possibile sbarco a The Couple di Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, ex di Uomini e Donne. Ma potrebbero arrivare anche entrambi gli ex di Francesca Sorrentino. Vediamo qui sotto tutti i dettagli e le novità.

The Couple, Corinne Clery vicina al nuovo reality di Ilary Blasi

Alcuni la ricorderanno per la lite, furiosa, andata in scena con Serena Grandi al Gf Vip 2017. Oppure per il siparietto hot – si era tolta le mutandine – prima di abbandonare la Casa. Insomma Corinne Clery ha già fatto parlare (parecchio) di sé. E adesso potrebbe tornare in tv, per giunta in compagnia della stessa conduttrice, Ilary Blasi, che aveva avuto ai tempi del Grande Fratello.

L’indiscrezione è arrivata via social, dal profilo dell’esperto Amedeo Venza: "The Couple, arriva la prima concorrente. È stata anche al Gf vip di qualche anno fa, Corinne Clery! Non si sa ancora in coppia con chi". Resta quindi da vedere con chi sarà ‘accoppiata’ la Clery, per partecipare al reality sulle coppie più atteso di questa stagione televisiva Mediaset.

Gli altri concorrenti (papabili) di The Couple

Ma Corinne Clery non è l’unico nome che circola in rete. Alcune settimane fa TvBlog aveva citato tre possibili concorrenti, per il reality che ha convinto la Blasi a tornare su Canale 5. Ovvero Samantha De Grenet, Alex Belli e Soleil Sorge. La Sorge, però, si è affrettata a smentire le voci, escludendo categoricamente una sua partecipazione. Mentre gli altri due, per adesso, non hanno né smentito né confermato le indiscrezioni circolate. E a destare scalpore, poi, sono stati altri due nomi di possibili concorrenti: Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian.

Brando e Raffaella erano usciti da Uomini e Donne come coppia, quando il tronista aveva scelto la Scuotto preferendola a Beatriz D’Orsi. Poi la storia era proseguita lontano dai riflettori, incappando però in una crisi pesante. E infine, i due si erano rimessi insieme, dopo che Brando aveva fatto di tutto per riconquistare l’amore della sua fidanzata. Se anche loro dovessero partecipare a The Couple, sarebbe manna dal cielo per tutti i fan (e le fan) del dating show di Maria De Filippi.

Nelle ultime ore, stando a un’indiscrezione di Fanpage.it, si vocifera anche di un’altra coppia clamorosa in arrivo nel programma. Manuel Maura e Gianluca Costantino, entrambi ex di Francesca Sorrentino, potrebbero infatti sbarcare a The Couple come coppia ‘atipica’. "Manuel Maura e Gianluca Costantino hanno fatto un provino e sono in attesa di risposta", scrive Fanpage citando una fonte, "vogliono che partecipino insieme, nonostante la rivalità". E poi conclude: "L’idea è stata quella di mettere insieme due rivali, in questo caso entrambi ex della stessa donna, Sorrentino, per vedere che cosa uscirà fuori per interessare il pubblico".

