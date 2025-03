Ilary Blasi fa una dedica romantica al compagno Bastian Muller per il suo compleanno, ma dai figli nessun messaggio Mentre la famiglia è intenta a godersi la vita con amici e parenti alle Maldive, Ilary non tarda a festeggiare sui social il compleanno del compagno, ma ci sono degli assenti

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Procede a gonfie vele la relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller, l’imprenditore tedesco che ha restituito serenità alla conduttrice dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Nonostante la distanza, il loro legame si rafforza con momenti condivisi e viaggi insieme. In questi giorni, la coppia si trova alle Maldive per un viaggio in compagnia di amici e colleghi, e proprio da lì sono arrivati gli auguri speciali di Ilary per il compleanno del suo compagno.

Ilary Blasi: la dedica d’amore a Bastian Muller

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A raccontare il festeggiamento è stata la stessa Ilary, che ha condiviso una storia su Instagram in cui appare insieme a Bastian, sorridenti e complici, mentre ballano in discoteca. Ad accompagnare l’immagine, una frase breve ma intensa: "Sei gioia. Love you". A rendere il tutto ancora più romantico, la scelta della colonna sonora, la canzone "Wonderful Life" di Zucchero, in sottofondo alla clip. Un gesto che conferma la solidità del loro legame e il sentimento che lega i due, nonostante le difficoltà della distanza e il clamore mediatico che ha accompagnato la loro storia fin dall’inizio.

Gli auguri attesi da Chanel e Christian Totti

Se l’amore tra Ilary e Bastian sembra andare a gonfie vele, un dettaglio non è sfuggito ai più attenti: sui social, almeno fino a questo momento, non sono ancora arrivati gli auguri da parte dei figli di Ilary. Un’assenza che sorprende, considerando che si diceva che il rapporto tra i ragazzi e il compagno della madre fosse sereno. Quando tempo fa Ilary aveva raccontato come aveva parlato ai suoi figli di Bastian, aveva sottolineato l’ironia con cui il maggiore, Cristian, aveva reagito alla notizia del fidanzamento: "Mi guarda e mi fa: ‘Ma perché tedesco?‘." Anche la piccola Isabel inizialmente aveva trovato un soprannome curioso per Muller, chiamandolo "il signore inglese" prima di comprendere la reale importanza della sua presenza nella vita della madre.

Il silenzio social potrebbe essere solo una scelta di riservatezza, ma non passa inosservato agli occhi dei follower della conduttrice, che si chiedono se ci sia altro dietro questa mancata manifestazione pubblica di affetto. Resta da vedere se nei prossimi giorni arriverà qualche segnale che possa dissipare ogni dubbio.

Potrebbe interessarti anche