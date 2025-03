Grande Fratello, Beatrice si arrabbia dopo la live di Signorini: "Calunnia", la replica alle accuse su Shaila e Lorenzo L’opinionista del reality ha replicato duramente sui social alle critiche di Grazia Sambruna e ai ‘dubbi’ del conduttore dello show: cosa ha detto

Si accende la polemica intorno a Beatrice Luzzi al Grande Fratello. L’opinionista è stata recentemente al centro di numerose critiche (soprattutto dopo l’ultima punata) per avere preso le difese di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e avere "condannato" Stefania Orlando. I pareri dell’attrice sugli inquilini della casa più spiata d’Italia non sono andati giù a vari appassionati e addetti ai lavori, tra cui la giornalista Grazia Sambruna, che in una chiacchierata con Alfonso Signorini (anch’egli disorientato di fronte alle ultime uscite della sua opinionista) si è scagliata contro Beatrice. La replica dell’ex volto di Vivere, ovviamente, non si è fatta attendere. Scopriamo cos’è successo e cosa ha detto.

Grande Fratello 18, le critiche a Beatrice Luzzi e la situazione Shaila-Lorenzo-Stefania

Non solo la vittoria a sorpresa di Zeudi Di Palma (terza finalista annunciata) al televoto: l’ultima puntata del Grande Fratello sta facendo discutere anche per il ‘caso’ Beatrice Luzzi. L’opinionista del reality show di Canale 5 è finita al centro di varie critiche per le sue parole contro Stefania Orlando e (soprattutto) per avere preso le difese di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Anche Cesara Buonamici ha preso le distanze dai commenti della collega, che a detta del volto simbolo del TG5 avrebbe esagerato, non facendo altro che alimentare i litigi all’interno della casa più spiata d’Italia.

Sulla questione è intervenuta anche la giornalista Grazia Sambruna che, ospite di Boom (programma web di Signorini), ha ‘bocciato’ l’opinionista del GF. "Il bocciato del giorno è Beatrice Luzzi" ha dichiarato Sambruna, spiegando: "Come opinionista del Grande Fratello è troppo schierata. Difende sempre i giovinastri come Lorenzo, Shaila, andando contro tutti gli altri (…) Ok fare il ruolo della cattiva, ma sai quale è il problema? É che è banale e scontata, sappiamo già venti minuti prima del suo intervento quello che vuole dire, chi difenderà e perché". Lo stesso Alfonso Signorini è parso imbarazzato e disorientato dai recenti atteggiamenti di Beatrice ("Cosa le è successo? Non lo so neanch’io"), ma sulla ‘rivalità’ con Stefania Orlando non ha avuto dubbi riguardo alcune vecchie ruggini tra le due: "La Orlando le ha dato torto due volte a Pomeriggio Cinque". Grazia Sambruna ha poi insistito sulla situazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, pungendo l’opinionista del GF: "Visto che Beatrice sostiene tanto che siamo tutti invidiosi di Shaila e Lorenzo… ma chi nella vita vorrebbe essere loro? Forse Beatrice Luzzi".

La replica di Beatrice: lo sfogo sui social

La risposta di Beatrice Luzzi alle critiche e alla stoccata di Grazia Sambruno, naturalmente, non si è fatta attendere. "Potresti riportare un mio video o post in cui io avrei detto che sono tutti invidiosi di Shaila e Lorenzo? Se non lo trovi la tua è calunnia" ha tuonato l’attrice sui social. La giornalista, però, ha deciso di non cedere, rispondendo anzi: "Hai parlato di invidia nei confronti di Chiara che fa parte della gang che, purtroppo, ti vediamo sempre difendere. Shaila e Lorenzo sono ‘tossici’ e li definisci ‘passionali’, come fossero coppia da far ‘invidia’. Su Orlando sempre ‘calunnia’?".

