Ilary Blasi, proposta di nozze in diretta tv: cosa farà Bastian Muller a The Couple, il retroscena Un'indiscrezione diffusa via social, nelle ultime ore, parla di un gesto incredibile che il fidanzato della conduttrice sarebbe pronto a fare. Ecco tutti i dettagli.

Potremmo assistere a un evento senza precedenti, almeno per quanto riguarda il passato recente. Perché secondo un’indiscrezione filtrata online in queste ore, il fidanzato di Ilary Blasi, Bastian Muller, sarebbe pronto a un gesto clamoroso in diretta tv. Lo ha reso noto un’esperta di gossip, confermando quanto anticipato anche da un altro giornalista del settore. E pare proprio che nella prossima puntata di The Couple – il reality Mediaset condotto dalla Blasi – un innamoratissimo Bastian farà quello che in molti hanno solo sognato di fare (o visto nei film, ovviamente). Ecco qui sotto tutti i particolari.

Ilary Blasi, l’indiscrezione choc sulla proposta di Bastian a The Couple

Ebbene sì, ‘quel’ giorno potrebbe essere molto più vicino di quanto preventivato dai fan. Ilary Blasi e Bastian Muller, ormai coppia solidissima – dopo la cocente delusione della rottura con Francesco Totti -, sarebbero pronti al passo successivo. O meglio, pronto lo è di sicuro lui, che secondo voci di corridoio sarebbe sul punto di fare un gesto clamoroso nel corso della prossima diretta di The Couple. Rendendo così leggermente più interessante – con probabile traino in termini di share – un reality show che al momento fatica a stupire gli appassionati.

Lo ha rivelato, con la solita indiscrezione arrivata da un follower anonimo, l’esperta di gossip Deianira Marzano. In una delle sue ultime storie Instagram, la Marzano ha infatti postato un messaggio cristallino che riporta quanto segue: "Deia, ti confermo una notizia certa: anche Amedeo Venza è a conoscenza della cosa, ma sta mantenendo il riserbo. Stanno organizzando una sorpresa per llary Blasi! Durante il programma ‘The Couple’, le faranno credere di partecipare a un finto quiz, ma in realtà Bastian approfitterà del momento per chiederle di sposarlo, in diretta! Sarà un momento emozionante e llary sarà felicissima!".

La ‘scenetta’ di Bastian e il rischio spoiler per Ilary Blasi

Insomma, il buon Bastian sembra fare davvero sul serio. E se davvero la proposta dovesse arrivare in tv, secondo le modalità descritte, non possiamo certo escludere svenimenti o reazioni plateali di altro tipo. Dopotutto, Ilary Blasi avrebbe tutto il diritto di lasciarsi andare di fronte a un gesto del genere.

L’unica pecca, in tutto questo, è che la sorpresa sarà decisamente rovinata. Lo spoiler della Marzano potrebbe quindi rendere meno sorprendente la scenetta (forse) architettata da Bastian Muller. E la prima a saperlo è la ‘colpevole’ Deianira. Che infatti conclude il suo post Instagram con un pizzico di ironia (mista a senso di colpa): "Ci dispiace per Sebastian, ma questo è il nostro sporco lavoro!". Anche Ilary Blasi, dunque, dovrà farsene una ragione.

