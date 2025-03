The Couple, diretta H24 e premio monstre. Ilary Blasi sbotta: “1 milione di euro, state scherzando?” Da lunedì 7 aprile parte The Couple, il nuovo programma di Ilary Blasi, con otto coppie: i possibili concorrenti e il montepremi da capogiro. I dettagli

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Lunedì 31 marzo 2025, andrà in onda l’ultima puntata del Grande Fratello e dal 7 aprile arriverà su Canale 5 The Couple – Una Vittoria Per Due, il nuovo programma condotto da Ilary Blasi. Dopo un lungo periodo lontana dal piccolo schermo e da Mediaset, la conduttrice è pronta per questa nuova avventura. Il programma combina sfide avvincenti, dinamiche relazionali, intense emozioni e sorprendenti colpi di scena. Otto coppie saranno al centro di questo reality: costrette a condividere la quotidianità, daranno il massimo per aggiudicarsi il montepremi finale di un milione di euro. Sì, avete capito bene! Il montepremi è molto alto e farebbe gola a chiunque. Vediamo nello specifico le cose da sapere al riguardo.

The Couple, al via dal 7 aprile: cos’è e montepremi del nuovo format di Ilary Blasi

Manca pochissimo al debutto del nuovo programma The Couple – Una Vittoria Per Due, condotto da Ilary Blasi e in onda su Canale 5 dal 7 aprile 2025. Da giorni, Mediaset ha diffuso anche il video promo del reality, con la conduttrice che spiega un po’ in cosa consisterà questa avventura. Otto coppie di concorrenti condivideranno la stessa location, affrontando sfide impegnative che metteranno alla prova la loro resistenza. "Si vince solo insieme", ha dichiarato Ilary Blasi nel video promozionale. La competizione metterà a dura prova i partecipanti, sia mentalmente che fisicamente, trasformandosi in una battaglia contro gli avversari e contro se stessi.

Solo una coppia riuscirà a trionfare, aggiudicandosi l’intero montepremi di un milione di euro, eliminando progressivamente gli altri concorrenti. A decretare i vincitori sarà il pubblico. Nel promo del nuovo show che conduce, Ilary Blasi, scoprendo l’ammontare del premio, ha scherzato: "Un milione di euro? Davvero o state scherzando? Io volevo fare la concorrente!".

I primi concorrenti di The Couple

Il cast completo di The Couple non è stato ancora svelato, nonostante manchi davvero poco all’inizio del programma. Tuttavia, di recente, TvBlog ha svelato i primi concorrenti del reality: Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet. I primi due, nel 2021, sono stati protagonisti assoluti del Grande Fratello VIP, a cui hanno preso parte come concorrenti. Durante le puntate, hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso grazie al loro intricato "triangolo amoroso", che ha visto coinvolta anche Delia Duran, moglie dell’attore. Una vicenda fatta di alti e bassi, un amore platonico mai concretizzato, ma ricco di colpi di scena. Da giorni, però si vociferano anche altri nomi, tra questi: Lory Del Santo e Marco Cuculo, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Corinne Clery, Eva Henger. Chiaramente, attenderemo conferme dai profili ufficiali del programma.

