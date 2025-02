Ilary Blasi prepara il nuovo GF: a The Couple Alex Belli e Soleil (e un premio ricchissimo) Dalle indiscrezioni, oltre alla coppia che tanto fece discutere nel GF 2021, ci sarà anche Samantha De Grenet.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

I motori di The Couple si stanno scaldando e presto il nuovo reality debutterà su Canale 5. Alla conduzione, come già accennato giorni fa, ci sarà Ilary Blasi, pronta per fare il suo ritorno in Mediaset dopo l’esclusione da L’Isola dei Famosi. Per mesi, infatti, si era vociferato di una frattura tra il Biscione e la showgirl, ma ora pare che sia tornato il sereno, tanto che l’azienda ha affidato nelle sue mani questo nuovo (si fa per dire) progetto. A quanto pare il format non sarebbe altro che uno spin off del Grande Fratello, già conosciuto in Spagna con il nome di Gran Hermano Duo, dove i concorrenti vip e nip gareggiano in coppia, per poi eventualmente essere separati e continuare da soli. La scelta di eliminare il riferimento al GF, potrebbe essere strategia, visti i bassi ascolti registrati da Signorini in questa edizione ancora in corso, e parrebbe la volontà di consegnare a Blasi un programma apparentemente nuovo di zecca. E mentre la rete promette "Un appassionante mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena", in rete già circolano i nomi dei primi concorrenti.

The Couple, spuntano i primi concorrenti: ci sono anche Alex Belli e Soleil Sorge

Il Grande Fratello di Alfonso Signorini sta per giungere al termine, con finale prevista per marzo. Subito dopo, Canale 5 tornerà in onda con un nuovo reality, The Couple, con debutto intorno ai primi di aprile 2025. Al timone, come abbiamo detto ci sarà Ilary Blasi, che per l’occasione sta mettendo a punto un cast con diverse facce già conosciute. In questo show, dove i protagonisti "Saranno personaggi noti e persone comuni: vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti. Tutti rigorosamente in coppia, costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere", è molto probabile che rivedremo alcuni tra i personaggi che più hanno fatto parlare di se in edizioni passate del GF.

Stiamo parlando di Alex Belli e Soleil Sorge. Secondo TvBlog, il prossimo 7 aprile le porte di The Couple si apriranno per gli ‘amici speciali’ che erano entrati in grande sintonia nel loft di Cinecittà nel 2021, salvo poi trovarsi nel chiacchieratissimo triangolo dopo l’ingresso di Delia Duran (compagna di Belli) nella Casa. Nel ‘nuovissimo’ reality, inoltre, pare che stia per sbarcare anche un’altra ex vippona, ossia Samantha De Grenet, al GF nella quinta edizione. I primi tre possibili concorrenti vivranno nella stessa Casa degli inquilini di Alfonso Signorini che, stando a quanto si legge sul sito di TvBlog, verrà ristrutturata per l’occasione, mentre lo studio che ospiterà Ilary Blasi sarà una novità in toto. La produzione, inoltre, starebbe pensando di aumentare ulteriormente il premio che andrà alla coppia vincitrice del reality, in maniera tale da invogliare i Vip di un certo livello a partecipare.

