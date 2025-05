L’Isola dei famosi rimpiazza The Couple, cambia la programmazione (ma Ilary Blasi si salva) Dopo il flop d’ascolti, The Couple cambia giorno di messa in onda e si sposta al giovedì: dal Canale 5 dal 12 maggio dedicherà il lunedì sera all'Isola dei Famosi 2025.

Ilary Blasi si salva, ma cambierà il giorno di messa in onda di The Couple per scongiurare la chiusura anticipata. E’ il rumors lanciato nelle ultime ore dall’account X Master, storicamente molto attendibile in tema di ‘spifferi’ provenienti da Cologno Monzese. Una voce che, se confermata, stravolgerebbe la settimana televisiva di Canale 5 interessando anche L’Isola dei famosi, in partenza a inizio maggio.

The Couple, il flop totale del reality (ma non si chiude)

Da novità a flop consolidato in meno di tre settimane. Il rendimento di The Couple, il nuovo reality con coppie vip di Canale 5, è stato a dir poco disastroso. Partito con l’intento di raccogliere l’eredità del Grande Fratello (tanto da ‘riciclare’ anche il loft del GF), il programma di Ilary Blasi finora ha deluso le attese dei vertici Mediaset collezionando ascolti mediocri nelle prime tre puntate e, cosa ancor più preoccupante, in caduta esponenziale rispetto al debutto. The Couple infatti è passato del 18.55 di share della prima puntata (7 aprile) al 13% della seconda (14 aprile), fino al clamoroso fiasco della terza diretta stagionale (29 aprile) precipitata al 10,9% di share. Un dato, quest’ultimo, inaccettabile per uno show in prima serata su Canale 5, costruito tra l’altro con un budget non trascurabile tra cachet di concorrenti, cast fisso e premio finale, che secondo fonti interne a Mediaset giustificherebbe la chiusura immediata del reality.

Ilary Blasi ‘salvata’ dal montepremi milionario

Quest’ultima ipotesi, però, al momento sembra scongiurata, ma non per una particolare fiducia nutrita da Mediaset nelle capacità di risalita del format. The Couple non chiuderà i battenti sin da subito per una questione economica legata al montepremi monstre di 1 milione di euro da assegnare alla coppia vincitrice. Tale cifra, infatti, dovrà essere assegnata e per questo la dinamica di gioco dovrà essere portata a compimento, almeno in forma parziale (QUI tutti i dettagli). Ciò non toglie che il reality di Ilary Blasi subirà uno scossone radicale a stretto giro, relativo al giorno di messa in onda.

L’Isola dei Famosi al lunedì, The Couple slitta: Canale 5 cambia tutto

Posto che The Couple eviterà l’onta della chiusura anticipata, Mediaset ha deciso di cambiarne il giorno della diretta settimanale. La notizia, come detto, arriva dall’account X Master che ieri pomeriggio ha spifferato il cambio in palinsesto deciso a Cologno Monzese:

"The Couple viene salvato da Mediaset, ma passa al giovedì sera. Il lunedì sera va all’Isola dal 12 maggio"

Ilary Blasi, quindi, dovrebbe andare in onda almeno per altre tre settimane ma sarà ‘retrocessa’ al giovedì sera, una serata meno ‘pregiata’ rispetto al primo giorno della settimana (soprattutto in periodo pre-estivo). Il prime time del lunedì invece ospiterà L’Isola dei famosi 2025, l’ultima cartuccia a disposizione di Mediaset per salvare la sua stagione dei reality finora molto deludente. Prima del disastro di The Couple, infatti, c’è stata l’edizione del Grande Fratello meno appassionante e seguita degli ultimi anni. A Veronica Gentili (e a un cast di naufraghi che promette bene) l’arduo compito di riportare i reality al centro della programmazione del Biscione, così come è stato per tantissimi anni.

