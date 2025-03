Ilary Blasi fa sul serio: tre big a The Couple e un montepremi mostruoso (che fa discutere) Il nuovo reality show di Canale 5 partirà il prossimo 7 aprile e potrebbe mettere in palio un milione di euro, cifra che fa gola anche ai vip: chi arriva

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Nessuna puntata speciale: il Grande Fratello andrà in archivio il prossimo 31 marzo (quando andrà in scena la finalissima) e poi lascerà spazio a The Couple. Il nuovo reality show di Canale 5 – condotto da Ilary Blasi – partirà dunque regolarmente il 7 aprile e raccoglierà l’eredità del GF nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset (in attesa de L’Isola dei Famosi). Continuano ovviamente a spuntare rumor sui possibili concorrenti; le ultime voci, inoltre, parlano di un montepremi monstre in palio. Scopriamo tutti i dettagli.

The Couple: data di inizio e monterpremi (stellare)

Tramontata l’ipotesi di una puntata speciale per festeggiare la fine di questa 18esima edizione, il Grande Fratello terminerà il prossimo 31 marzo, quando andrà in onda la finalissima. Sul reality show di Alfonso Signorini calerà il sipario dopo un’annata di ascolti non esaltanti e tante, forse troppe, polemiche. La settimana successiva – come anticipato – sarà dunque la volta di Ilary Blasi, che debutterà al timonedsi The Couple. Il nuovo reality (nato proprio da una costola del format del GF) esordirà lunedì 7 aprile 2025 in prima serata su Canale 5 e proseguirà per 6 puntate sulla rete ammiraglia Mediaset, che poi farà spazio a L’Isola dei Famosi di Veronica Gentili.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Stando agli ultimi rumor, la prima edizione assoluta di The Couple potrebbe partire col ‘botto’. Come rivelato dal portale TvBlog, infatti, il programma potrebbe prevedere un montepremi stellare. In palio, infatti, ci sarebbe addrittura un milione di euro. Una scelta tutt’altro che al risparmio che, tuttavia, potrebbe attirare qualche vip in più nel cast.

Il cast di The Couple di Ilary Blasi: spuntano nuovi nomi

Al momento il cast di The Couple non è ancora stato ufficializzato (opinionisti compresi) e continuano a circolare nuove ipotesi. Tra i nomi trapelati ci sono quelli di Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet, ma anche Lory Del Santo, Corinne Clery ed Eva Henger. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da TvBlog, tuttavia, vicinissimi alla conferma ci sarebbero anche le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli e Jasmine Carrisi, la figlia di Albano. Ilary Blasi sembrerebbe dunque volere puntare a volti già "navigati" nel mondo dei reality, ma al momento – come detto – non ci sono ancora nè conferme nè smentite ufficiali. Quel che è certo è che il montepremi (se dovesse essere confermato) è destinato a ingolosire molti potenziali concorrenti.

Potrebbe interessarti anche