Grande Fratello, televoto fuori controllo e follie dei fandom. La vincitrice (purtroppo) è già scritta: chi è La finale del reality si avvicina sempre di più e la possibilità che Zeudi Di Palma possa trionfare in questa edizione appare ormai scontata: scopriamo di più.

Mancano davvero pochissime settimane all’ultima puntata del Grande Fratello e la verità è che il risultato finale sembrerebbe ormai essere già scritto. Il televoto è in mano alle fanbase che si sono dimostrate disposte a tutto per far trionfare il proprio idolo. E, tra aerei sopra la Casa e percentuali di voto nettamente superiori, la preferenza nei confronti di Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, non passa certo inosservata: scopriamo di più.

Grande Fratello, televoto nelle mani dei fandom

Al Grande Fratello, i fan hanno da sempre un grande ruolo dal punto di vista del televoto, e mai come quest’anno si sono dimostrati determinanti nel decretare la vittoria o la sconfitta di qualcuno. In particolare, in questa scoppiettante edizione, come sottolineato anche da Davide Maggio, le fanbase più forti sembrerebbero essere due: quella degli Shailenzo, ovvero i fan della coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato; e quella delle Zelena che, se prima tentava di supportare appunto Zeudi Di Palma ed Helena Prestes, dopo l’allontanamento di quest’ultima ha puntato tutto sull’ex Miss Italia.

Una teoria dimostrata anche dal fatto che, uno dopo l’altro, sono stati eliminati tutti i concorrenti che, per diversi motivi, si sono messi contro Lorenzo, Shaila o Zeudi, mentre chi è sempre rimasto dalla loro parte è stato puntualmente salvato. Casualità? Probabilmente no. Il gregge dei votanti ha già deciso chi dovrà arrivare alla fine e, infatti, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma sono ad oggi tra i pochi finalisti certi.

GF, Zeudi sempre più vicina alla vittoria: fandom fuori controllo

L’ultimo televoto per decretare il terzo finalista ha reso ancor più chiare le carte in tavola: la sfida a cinque tra Stefania, Mariavittoria, Chiara, Shaila e Zeudi ha decretato la vittoria dell’ex Miss Italia con una percentuale di voto nettamente superiore. Con il 49.2% di preferenze all’interno di un televoto a cinque, Zeudi ha nettamente sbaragliato la concorrenza, rivelando una partita che in realtà non esiste affatto.

Il fandom di Zeudi, ormai del tutto fuori controllo, si è dimostrato molto più forte di quello degli Shailenzo. Dalle ultime indiscrezioni fornite da Davide Maggio, sembra addirittura che alcuni fan stiano promettendo l’invio di foto hot in cambio di voti per Zeudi. Una situazione letteralmente sfuggita di mano ma che, al momento, sembra regalare un’unica certezza: la vittoria di Zeudi Di Palma è già scritta. A conti fatti, è infatti difficile pensare che qualcuno possa spodestarla da un trono che sembrerebbe ormai portare il suo nome.

