The Couple, Ilary Blasi arruola tre concorrenti e chiama Mariotto: la risposta (inattesa) dello stilista Tutti i segreti sul nuovo reality frizzante in arrivo con Ilary Blasi: ecco chi saranno i volti celebri che prenderanno parte al programma e i dettagli già noti

Sembra ormai chiaro: The Couple sarà ufficialmente il nuovo reality di Canale 5. Dopo mesi di speculazioni e incertezze, il programma condotto da Ilary Blasi prenderà il via subito dopo la finale del Grande fratello, prevista per lunedì 31 marzo. L’idea di trasmettere un reality subito dopo un altro ha sollevato più di una perplessità, soprattutto considerando che il pubblico è reduce da sette mesi ininterrotti di Grande fratello. Riuscirà questo esperimento a conquistare gli spettatori o sarà un rischio troppo grande per Mediaset?

The Couple: un ponte tra due grandi reality

Il nuovo format, come sottolineato da TvBlog, nasce come una sorta di "cuscinetto" tra la fine del Grande fratello e l’inizio della nuova edizione de L’isola dei famosi. Il programma erediterà la casa del GF, con qualche modifica estetica, e potrà contare su autori e personale tecnico già rodati nel mondo dei reality. Secondo le prime indiscrezioni, The Couple sarà un esperimento limitato a circa sei puntate, un test per verificare il gradimento del pubblico e la tenuta di un format che si annuncia come una sorta di "GF al quadrato".

I primi provini e i concorrenti papabili

In questi giorni sono in corso i casting per selezionare le coppie protagoniste del reality. Tra i nomi già trapelati ci sono quelli di Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet, tutti volti noti al pubblico dei reality. Ma non sono gli unici: tra i papabili concorrenti si aggiungono anche Lory Del Santo, Corinne Clery ed Eva Henger, personaggi che potrebbero garantire dinamiche accese e momenti di spettacolo.

Guillermo Mariotto e gli altri nomi in bilico

Tra le voci di corridoio, si parla anche di un contatto con Guillermo Mariotto, giurato storico di Ballando con le stelle, che però avrebbe declinato l’invito, forse in vista di un coinvolgimento nel nuovo varietà primaverile di Milly Carlucci. Altro nome in trattativa è quello di Gloria Guida, che potrebbe partecipare insieme alla figlia. Si vocifera inoltre che la produzione abbia sondato la disponibilità di Paolo Ciavarro, ma il recente lutto familiare potrebbe spingerlo a rifiutare l’offerta.

Ilary Blasi al timone: una nuova sfida per la conduttrice

Saldamente al comando di The Couple ci sarà Ilary Blasi, volto storico dei reality Mediaset, già conduttrice di L’isola dei famosi e del Grande fratello Vip. Il programma andrà in onda il lunedì sera su Canale 5, cercando di mantenere alta l’attenzione del pubblico e di non disperdere l’eredità lasciata dal Grande fratello. Riuscirà a convincere gli spettatori o si rivelerà un esperimento destinato a durare poco? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane.

