Corinne Clery, chi è il figlio Alexandre Wayaffe: le violenze, la denuncia e il ruolo di Serena Grandi La nota attrice vive da anni un rapporto molto conflittuale e con il primogenito, tanto da essere ricorsa anche alle vie legali: scopriamo di più.

Corinne Clery è una nota attrice di origini francesi, divenuta celebre in particolar modo grazie al film Histoire d’O del 1975. Negli anni, Corinne è diventata una vera stella dello spettacolo italiano, prendendo parte a numerosi progetti sia cinematografici che televisivi. In merito alla vita privata dell’attrice sappiamo che nel 1967 ha sposato il produttore cinematografico e conduttore radiofonico Hubert Wayaffe e che dalla loro unione è nato il figlio Alexandre Wayaffe. Scopriamo qualcosa in più su di lui e sul difficilissimo rapporto tra lui e la madre.

Alexandre Wayaffe, chi è il figlio di Corinne Clery

Alexandre Wayaffe è nato nel 1968 dal matrimonio tra l’attrice Clorinne Clery e il produttore Hubert Wayaffe. Alla nascita nel figlio l’attrice aveva appena 18 anni, e dopo la fine del suo matrimonio ha preso la difficile decisione di crescere il bambino da sola. Ad oggi Alexandre ha 57 anni e su di lui, essendo da sempre un uomo molto riservato, non si hanno particolari informazioni. L’unica certezza è che l’uomo è padre di due figlie ormai maggiorenni. Tutto ciò che sappiamo di lui deriva poi dalle parole della madre che, ormai da diversi anni, vive un rapporto davvero molto conflittuale e violento con il figlio.

Tra Corinne e il figlio è in corso una vera e propria rottura, tanto che la stessa attrice ha rivelato di non parlare con il figlio ormai da 8 anni. "Da lui ho subito tutto, violenza verbale e perfino schiaffi, ma adesso la cosa è più grave perché lui vuole vendere la casa dove abito e di cui io gli ho donato la nuda proprietà", ha rivelato l’attrice nel corso dell’intervista a Storie di Donne al Bivio che andrà in onda questa sera su Rai2 con Monica Setta.

Corinne Clery e il rapporto difficile e violento con il figlio

"Ogni giorno inizia a mandarmi messaggi terribili dove spera che io muoia presto. Non ne ho mai parlato prima perché mi vergognavo di questo dolore così grande che non si può quantificare. Ho capito tardi che mio figlio mi voleva ingannare. Gestiva tutte le mie cose e aveva comunque una grande stizza nei miei confronti. In una mail mi ha scritto che vuole vendere il Casale, non può aspettare 20 anni per vedermi morire", ha aggiunto Corinne Clery da Monica Setta rendendo nota una situazione familiare veramente difficile.

E ancora non è tutto, perché il figlio Alexandre avrebbe anche accusato la madre di furto, costringendola a ricorrere alle vie legali. "Mio figlio mi accusa di rubare. Tra testimoni che ha portato contro di me c’è Serena Grandi la prima moglie di Beppe Ercole il mio amato marito scomparso 15 anni fa. […] Pochi giorni fa ho fatto una diffida con i miei legali a mio figlio e a Serena Grandi. Non ho visto nessuno per un mese, non riuscivo nemmeno a parlare. Voglio solo vivere in pace a casa mia".

