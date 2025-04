The Couple, il cast di Ilary Blasi: ecco le prime quattro coppie (e gli opinionisti) del nuovo reality A meno di una settimana dal via del nuovo show di Canale 5 sono stati svelati i nomi dei primi sette concorrenti: Manila Lazzaro e Jasmine Carrisi confermate

Il Grande Fratello è andato in archivio ed è giunta l’ora di The Couple. Ieri è andata in onda la finale del reality show di Alfonso Signorini (vinta a sorpresa da Jessica Morlacchi), che a partire da settimana prossima passerà il testimone della prima serata del lunedì a Ilary Blasi. Ma chi prenderà parte al nuovo show di Canale 5? Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato i nomi dei primi sette concorrenti. Scopriamo di chi si tratta e tutti i dettagli.

The Couple, il nuovo reality di Ilary Blasi: ecco gli opinionisti

Al termine di una stagione a dir poco travagliata tra ascolti non esaltanti, tensioni e polemiche (soprattutto sul televoto), il Grande Fratello è giunto al termine ieri lunedì 31 marzo 2025 con il trionfo di Jessica Morlacchi. A partire da lunedì 7 aprile toccherà a Ilary Blasi tentare di risollevare le sorti della prima serata del lunedì di Canale 5 dedicata ai reality show con The Couple, prima di passare a sua volta il testimone a Veronica Gentili e alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi a inizio maggio. Per farlo, ovviamente, servirà un cast all’altezza. Si parte con gli opinionisti: secondo un’anteprima lanciata da DavideMaggio, in studio ci saranno Simona Izzo e Luca Tommassini.

Svelate le prime coppie che parteciperanno al programma di Canale 5 (e le ipotesi per il futuro del cast)

Stando a quanto rivelato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, nel nuovo show condotto da Ilary Blasi The Couple ci saranno alcuni dei nomi trapelati nelle ultime settimane. Il magazine ha infatti annunciato le prime quattro coppie che prenderanno parte al nuovo show; ci saranno Brigitta e Benedicta Boccoli, gli sposini Manila Nazzaro e Stefano Oradei (convolati a nozze lo scorso anno), ma anche le ex veline Thais Wiggers con Elena Barolo, oltre a Jasmine Carrisi, che dovrebbe partecipare insieme al suo ex fidanzato e attuale migliore amico, Pierangelo Greco (il suo nome, tuttavia, non è ancora stato ufficializzato). Saranno dunque loro i primi concorrenti annunciati a contendersi il montepremi monstre (un milione di euro, cifra che ha già fatto parecchio discutere) messo in palio dalla produzione. Molti nomi di quelli svelati – come detto – erano già circolati nelle ultime settimane; sfumate le ipotesi Guillermo Mariotto, Gloria Guida e Paolo Ciavarro, per il futuro rimangono calde le piste che portano a Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet, ma non sono da escludere Lory Del Santo e Marco Cuculo o Corinne Clery ed Eva Henger.

