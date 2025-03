Stasera in tv (22 marzo), rivoluzione di primavera: Conti rimpiazza Liorni e Amadeus cambia canale I programmi da vedere in tv nel prime time di oggi, sabato 22 marzo. Amici - Serale ha un nuovo rivale con lo show tutto al femminile Ne vedremo delle belle.

Arriva la primavera e i palinsesti tv del sabato sera si rinnovano. Stasera in tv, 22 marzo 2025, Rai 1 e Canale 5 rivoluziono le loro proposte televisive lanciando due programmi attesissimi, pronti a catalizzare l’attenzione degli spettatori nelle prossime settimane. Ecco la selezione dei migliori appuntamenti televisivi della serata, dagli show di punta, ai film da non perdere in questo primo sabato primaverile.

Stasera in tv (22 marzo), cosa vedere: Carlo Conti debutta e Maria De Filippi lancia Amici Serale (con Amadeus)

La sera del 22 marzo 2025, Ne vedremo delle belle su Rai 1 e il serale di Amici su Canale 5 si contenderanno l’attenzione del pubblico italiano. Sulla prima rete, infatti, dopo due sabati in compagnia de L’Eredità di Marco Liorni in versione serale, debutta il talent show di Carlo Conti che proporrà la sfida fra dieci belle e talentuose artiste (come Pamela Prati e Valeria Marini), che hanno l’occasione di riaffermare dinanzi al grande pubblico il proprio talento. Per Conti sarà l’occasione tornare in tv a distanza di poco più di un mese dal grande successo del Festival di Sanremo 2025. Grande novità anche su Canale 5, dove resta protagonista Maria De Filippi ma con uno show diverso: dopo aver chiuso l’edizione 2025 di C’è posta te, infatti, Queen Mary lancia da stasera l’avventura del Serale di Amici, la fase finale del celebre talent show che ogni anno scopre e valorizza nuovi talenti nel campo della musica e della danza. Per l’occasione vedremo anche il ritorno su Canale 5 di Amadeus, che lascia momentaneamente il Nove per vestire i panni di giudice dello show insieme a Malgioglio ed Elena D’Amario..

Su Rai 2, gli appassionati di serie televisive potranno seguire F.B.I., una serie che offre intrighi e azione legati alle indagini dell’agenzia federale statunitense. Rai 3 propone Indovina chi viene a cena, un programma che affronta tematiche sociali e culturali attraverso interviste e approfondimenti. Italia 1 trasmetterà il film d’animazione Madagascar, in cui un gruppo di animali dello zoo di Central Park si ritrova in una selvaggia avventura sull’isola africana. Su Rete 4, andrà in onda Don Camillo, film che narra le vicende dell’iconico parroco italiano.

Per quanto riguarda gli altri film in programmazione, il canale Iris trasmetterà Presunto innocente, un thriller giudiziario con Harrison Ford nei panni di un vice-procuratore accusato dell’omicidio di una collega. Su 20 andrà in onda Speed, un film d’azione con Keanu Reeves e Sandra Bullock, mentre su La 5 verrà trasmesso Inga Lindstrom – La casa delle farfalle, una pellicola romantica appartenente alla nota serie di film tv tedeschi.

Consulta la guida completa ai programmi del weekend.

