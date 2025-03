Ne vedremo delle belle, subito guai per Conti: “Tutte contro una concorrente”, caos dietro le quinte Stando alle ultime indiscrezioni ci sarebbe un clima già tesissimo durante le prove del nuovo show di Rai 1: Adriana Volpe la principale indiziata

Adriana Volpe contro tutte? Stando alle ultime indiscrezioni ci sarebbe un clima teso dietro le quinte di Ne Vedremo delle Belle, il nuovo show del sabato sera in arrivo su Rai 1 e condotto da Carlo Conti. In un cast di showgirl molto note, infatti, secondo quanto riportato da Oggi sarebbe proprio la conduttrice quella "mal digerita" dalle altre concorrenti. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Ne Vedremo delle Belle, tensioni dietro le quinte: il rumor su Adriana Volpe

Manca ormai pochissimo al debutto assoluto di Ne Vedremo delle Belle, il nuovo talent show che andrà in onda il sabato sera su Rai 1 per cinque puntate. Rai ha deciso di puntare su Carlo Conti per provare a ‘rispondere’ ad Amici di Maria De Filippi, autentica macchina macina-ascolti che partirà il prossimo 22 marzo su Canale 5 con il Serale. Il nuovo programma esordirà nella stessa sera e c’è tanta attesa anche e soprattutto attorno al cast stellare e tutto al femminile: Adriana Volpe, Angela Melillo, Carmen Russo, Laura Freddi, Lorenza Mario, Matilde Brandi, Pamela Prati, Patrizia Pellegrino, Valeria Marini e Veronica Maya.

Showgirl molto note e personalità inevitabilmente ‘ingombranti’ per lo show di Rai 1 che, stando agli ultimi rumor, starebbe già vivendo alcune tensioni. Secondo quanto riportato da Andrea Biavardi sull’ultimo numero del settimanale Oggi, infatti, il clima dietro le quinte sarebbe tutt’altro che disteso. "Si affilano i coltelli dietro le quinte del nuovo show del sabato sera di Rai1, nessuna delle dieci concorrenti, tutte showgirl molto note negli anni passati, ci tiene a fare brutta figura" si legge sul magazine, secondo il quale ci sarebbe soprattutto una concorrente mal sopportata dalle colleghe, vale a dire Adriana Volpe: "Lei è tra le più competitive e punta alla vittoria senza fare gruppo con le colleghe che sembrano mal digerire la sua ambizione e la sua volontà di primeggiare".

La smentita (e le paure) di Adriana Volpe: come sarà lo show di Carlo Conti

Il retroscena lanciato da Oggi è stato indirettamente smentito dalla stessa Adriana Volpe in un’intervista a SuperGuidaTv, durante la quale la conduttrice ha parlato proprio del clima che si respira a Ne Vedremo delle Belle: "C’è un clima molto goliardico, sembriamo dieci studentesse in corriera in vacanza. Abbiamo preso questo programma con spirito pur restando concentrate sul risultato. Tendenzialmente siamo lì per divertirci" ha spiegato Adriana, aggiungendo di anon avere ambizioni di prevalere sulle altre: "In famiglia mi hanno consigliato di prenderla con spirito, con leggerezza ed è questo il modo in cui la sto affrontando". Dopo varie esperienze in reality show come Pechino Express e il Grande Fratello VIP, per Adriana Volpe si tratta inoltre della prima volta in un talent, dove metterà alla prova anche il suo canto: "Penso di essere stonata come una campana. Affrontare la prova del canto nel programma mi mette un’agitazione pazzesca".

