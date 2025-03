Valeria Marini: “Ne vedremo delle belle? Partecipo per Carlo Conti, ma senza liti: solo la mia energia stellare” Libero Magazine intervista Valeria Marini, pronta a tuffarsi nella nuova avventura del sabato sera di Rai Uno targata Carlo Conti: cosa ci ha raccontato

Tutto pronto per il nuovo show del sabato sera di Rai Uno targato Carlo Conti. A partire dal 22 marzo infatti, noi telespettatori da casa, sintonizzati in prima serata sulla rete ammiraglia Rai Ne vedremo delle belle. Si chiama infatti proprio così il nuovo programma che mette in gara alcune delle donne più amate della tv italiana. Il cast infatti, vede schierate, tutte insieme e pronte a mettersi in gioco: Valeria Marini, Pamela Prati, Matilde Brandi, Veronica Maya, Laura Freddi, Lorenza Mario, Angela Melillo, Adriana Volpe, Patrizia Pellegrino e Carmen Russo. Le partecipanti si sfideranno mettendo in mostra il loro talento, e verranno giudicate dalla giuria formata da Mara Venier, Frank Matano e Christian De Sica, ma anche dalle loro colleghe. A raccontarci di più di quello che bolle in pentola, e soprattutto dell’energia speciale, anzi stellare, che già si respira nello studio di Ne vedremo delle belle è Valeria Marini in questa intervista a Libero Magazine.

Valeria Marini, intervista: "A Ne vedremo delle belle voglio divertirmi e divertire"

Valeria Marini, sta per iniziare per lei una nuova avventura: perché ha deciso di partecipare a Ne vedremo delle belle? E cosa dobbiamo aspettarci noi pubblico da questo nuovo programma?

Ho deciso di partecipare soprattutto per la stima che ho nei confronti di Carlo Conti e di tutta la sua squadra. Ho già fatto con lui Tale e Quale Show e ammiro la sua grande professionalità. Anche il programma è molto originale e nuovo, quindi mi aspetto di divertirmi e far divertire il pubblico.

Cosa pensa che scoprirà il pubblico di lei che ancora non sa, grazie a questo nuovo programma?

Io spero che esca il mio essere ironica, il fatto che so anche divertirmi e divertire, anche se chi mi segue penso lo sappia già.

In questo show ci sono tante primedonne che si mettono in gioco, da fuori il vostro sembra un mondo molto competitivo, è così?

Ma io credo sinceramente che ci sia spazio per tutti, e infatti vado d’accordo con tutti, non ho mai provato invidie per nessuno. Certo, la competizione credo che, in questo programma a un certo punto scatterà, perché si tratta comunque di un talent, una gara, quindi sarà inevitabile. Di certo però non ci saranno mai liti che trascendono.

Ma in questo mondo così competitivo, tra prime donne c’è spazio anche per la solidarietà femminile?

Ma assolutamente sì! Io credo molto nell’amicizia tra donne e nella solidarietà tra donne.

Quindi ha anche vere amicizie con le sue colleghe?

Ma certo, ho dei rapporti bellissimi di amicizia, per esempio con Carmen Russo che è una persona davvero adorabile, ma anche con Pamela (Prati) sono molto amica.

Ma se, per gioco, dovesse rubare qualcosa a qualcuna delle altre concorrenti di Ne vedremo delle belle, cosa ruberebbe e a chi?

Ma assolutamente niente, io non ho mai rubato niente e non ci penso proprio nemmeno per gioco. Io come dicevo non ho mai avuto invidia con nessuno, quindi penso che ognuna ha le sue caratteristiche e i suoi punti di forza e, ripeto, per me c’è spazio per tutti.

Ma oggi, secondo Valeria Marini, quali sono le caratteristiche che deve avere una showgirl?

Mah, oggi si può dire che anche i cantanti fanno quello che devono fare le showgirl: cantare, ballare, saper stare bene sul palco, basta guardare le performance dell’ultimo Sanremo. Per me una persona che fa questo mestiere deve sapere fare bene molto cose e soprattutto avere carisma, un’energia speciale per catturare l’attenzione del pubblico.

Lei ha raggiunto il successo ma soprattutto è riuscita a rimanere in vetta al lungo, e ci rimarrà sicuramente ancora per molto e forse questa è la cosa più difficile. Qual è secondo lei il segreto per rimanere nel cuore del pubblico anche dopo anni?

Io penso che se tu lavori sodo, ma soprattutto lo fai con passione e dedizione, il pubblico se ne accorge. Amore ed entusiasmo per quello che si fa, è questa la cosa più importante ed è anche una cosa che il pubblico sa riconoscere.

In questa sua lunga carriera, qual è stato il momento più bello per lei?

Beh, sicuramente "la prima volta " è speciale. Quindi non potrò mai dimenticare le emozioni del mio debutto, al Salone Margherita in Saluti e Baci con Ninni Pingitore. Un’ emozione fortissima, in un contesto importantissimo e tanto amato dal pubblico, con la diretta su Rai Uno. Sono per me ricordi veramente speciali.

Se dovesse dare un consiglio a una ragazza che inizia ora e che sogna di avere una carriera come la sua nel mondo dello spettacolo, cosa le direbbe?

Io le direi per prima cosa di guardarsi dentro per capire se questa è la strada che desidera davvero percorrere, perché non sempre è una strada facile quindi bisogna essere molto convinti. Poi le direi sempre di studiare, prepararsi, impegnarsi a diventare ogni giorno più brava e coltivare il suo talento, in modo da essere pronta nel momento in cui arriva l’occasione giusta.

Per concludere: cosa si aspetta dall’esperienza di Ne vedremo delle belle?

Di divertirmi, di divertire il pubblico e di godermi questa bella energia, un’energia davvero stellare!

