Amici Serale, la svolta (con gaffe): Elena D'Amario brucia Fedez, Amadeus ‘liberato’ e nuovo regolamento Con Amadeus e Malgioglio ‘confermati’ anche da alcuni scatti, per il ruolo di terza giudice salgono le quotazioni della ballerina: il nuovo ruolo del televoto

Il debutto è fissato per sabato 22 marzo, quando in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata del Serale di Amici 24. L’inizio della fase finale del talent show di Maria De Filippi è ormai vicinissimo, anche perché oggi giovedì 20 marzo 2025 – salvo cambi di programma – verrà registrato agli studi Elios il primo appuntamento. Tra poche ore potremmo dunque sapere il nome del terzo giudice che affiancherà Cristiano Malgiolgio e Amadeus: dopo le ipotesi Fedez ed Eleonora Abbagnato, nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Elena D’Amario per la giuria. Sul sito del programma, intanto, è stato pubblicato il nuovo regolamento. Scopriamo tutti i dettagli e facciamo il punto della situazione.

Amici 24, la giuria: Malgioglio e Amadeus ‘spoilerati’, Elena D’Amario terzo giudice?

A soli due giorni dal via del Serale di Amici 24 – come anticipato – c’è ancora molta incertezza riguardo il nome del terzo membro della giuria. Negli ultimi giorni sono circolati con sempre più insistenza i nomi di Fedez, Eleonora Abbagnato (e anche Federica Nargi) ma, stando a quanto riportato da Adkronos, potrebbe essere Elena D’Amario il terzo giudice del talent show di Maria De Filippi. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare venerdì, ma le prime conferme sono attese già nel pomeriggio di oggi giovedì 20 marzo 2025, quando si terranno le registrazioni della prima puntata.

Chi affiancherà dunque Cristiano Malgioglio e Amadeus nella giuria di Amici? La conferma del cantautore e showman (al suo terzo anno consecutivo alla corte di Maria De Filippi) e la new entry del conduttore di Nove sembrano essere quasi certe. I due sono infatti stati avvistati insieme a alla conduttrice e altri autori del team Fascino in un ristorante nei pressi degli studi Elios, dove si tengono le registrazioni del programma. Stando a quanto raccontato da La Repubblica, dopo l’esperienza al timone de La Corrida e il flop di Chissà chi è Amadeus avrebbe trovato un accordo con Discovery che lo legherà temporaneamente ad Amici, in attesa di tornare in primavera su Nove con due format stranieri.

Il nuovo regolamento di Amici per il Serale: cosa cambia

In attesa dell’inizio del Serale di Amici, Witty Tv ha diffuso il nuovo regolamento del talent show di Maria De Filippi. Come si legge sul comunicato pubblicato in rete, per la fase finale di questa 24esima edizione non ci saranno stravolgimenti: ogni puntata sarà divisa in manche, alla fine delle quali gli allievi saranno giudicati dai giurati, da una commissione o anche dai loro professori. "Ogni puntata sarà strutturata in diverse manche, sull’esito delle quali potranno esprimere il proprio gradimento il pubblico da casa attraverso il televoto, la commissione interna, i giudici, ma anche i professori presenti in studio". Alcuni appassionati sono rimasti destabilizzati dal ‘nuovo’ ruolo del televoto ("Alcune manche potranno essere valutate per il 50% attraverso il televoto del pubblico da casa e per il restante 50% dalle giurie tecniche presenti in studio"), ma con ogni probabilità il pubblico potrà entrare in gioco esclusivamente nella puntate in diretta, vale a dire solo in occasione della finale.

