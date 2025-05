Stasera in tv (17 maggio): la Rai manda in ferie De Martino, De Filippi ‘scappa’ dell’Eurovision (e preferisce Fazio) I programmi da vedere oggi, sabato 17 maggio. Rai 1 ‘cancella’ (ancora) Affari Tuoi per la finale dell’Eurovision, Amici 24 slitta e Canale 5 si ‘spegne’ con un film.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La stagione va avanti e i palinsesti tv continuano a sorprendere. Stasera in tv, 17 maggio 2025, La sfida è segnata da tanti appuntamenti importanti. Ecco la selezione dei migliori appuntamenti televisivi della serata, dagli show di punta, ai film da non perdere questo sabato.

Stasera in tv (17 maggio), cosa vedere: Amici slitta per ‘scansare’ la finale di Eurovision 2025, salta Affari Tuoi

Sabato 17 maggio 2025 la televisione italiana si prepara a una serata dominata, senza troppa sorpresa, dall’Eurovision Song Contest. Rai 1 trasmette la finalissima in diretta da Basilea, e come ogni anno lo spettacolo promette di monopolizzare l’attenzione del pubblico, tra scenografie grandiose, musica da tutto il continente e l’attesa di tutta Italia per la performance di Lucio Corsi. Il programma è un colosso dei palinsesti, come dimostrano gli ottimi dati di share delle due semifinali, tanto che Canale 5 ha scelto di rimandare la finalissima di Amici 24 per evitare lo scontro diretto. Maria De Filippi, infatti, sarà in onda domani sera su Canale 5 e si sfiderà con rivali comunque ostici come Che tempo che fa di Fabio Fazio e Report di Sigrido Ranucci, ma preferibili a una sfida diretta con Eurovision. Al posto di Amici, l’ammiraglia del Biscione trasmetterà il film Corro da te con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, una commedia romantica perfetta per chi ha voglia di leggerezza e sentimenti. Sempre restando in tema Rai 1, stasera continueranno le ferie forzate di Stefano De Martino. Dopo aver saltato la puntata di ieri a causa della semifinale di Sinner agli internazionali di Italia, infatti, Affari tuoi non andrà in onda nemmeno stasera per lasciare spazio alla kermesse canora europea il cui inizio è fissato alle ore 20.30.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Programmi tv oggi, sabato 17 maggio

Chi però preferisce qualcosa di diverso, ha comunque varie alternative. Rai 2 punta invece sull’azione con la serie F.B.I., mentre sul canale successivo Rai 3 offre un’alternativa più riflessiva con Sapiens – Un solo pianeta, condotto da Mario Tozzi. Italia 1 invece propone una serata di magia e avventura con Animali fantastici – I segreti di Silente, un titolo che continua ad affascinare chi ha amato il mondo di Harry Potter. Rete 4, come spesso accade, si affida a un grande classico: Le ali della libertà, film intramontabile con Morgan Freeman. Su La7, invece, spazio all’analisi dell’attualità di Massimo Gramellini e dei suoi ospiti in una puntata di In altre parole.

Sui canali tematici troviamo poi qualche chicca per chi ha voglia di cinema più di nicchia: su Iris c’è State of Play, su 20 l’azione di First Strike, mentre La 5 propone la consueta atmosfera romantica nordica con Inga Lindström – Alla ricerca di te. Quindi, anche se l’Eurovision domina la scena, la prima serata non è priva di alternative.

Consulta la guida completa ai programmi del weekend.

Potrebbe interessarti anche