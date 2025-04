Stasera in tv (19 aprile), Carlo Conti sparisce e Maria De Filippi porta Amici verso un record storico I programmi da vedere in tv nel prime time di oggi, sabato 19 aprile. Amici della De Filippi sopravvive a Ne Vedremo delle belle: il sabato da regina di Maria.

Arriva la primavera e i palinsesti tv del sabato sera si rinnovano. Stasera in tv, 19 aprile 2025, la sfida del Sabato Santo vede alcune grandi variazioni, con alcuni programmi più pronti di altri a lanciarsi nel confronto del weekend. Ecco la selezione dei migliori appuntamenti televisivi della serata, dagli show di punta, ai film da non perdere in questo primo sabato primaverile.

Stasera in tv (19 aprile), cosa vedere: Maria De Filippi e Amadeus confermano il loro successo

La prima serata di sabato 19 aprile si preannuncia varia e interessante, anche se con una gerarchia ben chiara in termini di attese e attenzione del pubblico. A dominare il prime time televisivo, stavolta senza rivali, è senza dubbio Amici su Canale 5. Il talent show firmato Maria De Filippi, giunto alla fase clou del serale, continua a raccogliere ampi consensi e a catalizzare l’interesse di una fascia di spettatori ampia e trasversale. Questa settimana, poi, il programma sembra destinato a crescere ulteriormente in termini di share dopo il già ottimo 25,9% della scorsa settimana, vista l’assenza di un vero e proprio competitor diretto. Su Rai 1, dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi, lo storico gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino, non ci sarà più Carlo Conti con Ne vedremo delle Belle, che sabato scorso ha chiuso i battenti con una settimana di anticipo a causa degli ascolti molto deludenti. La prima rete, quindi, sfiderà la corazzata Amici con il film Il miracolo di Sharon, che vede protagonista Hilary Swank nei panni di una parrucchiera del Kentucky che, colpita dalla storia di una famiglia in grave difficoltà, si mobilita per aiutarla in un momento particolarmente drammatico segnato da una bufera di neve. Rai 2 si mantiene sul versante crime, proponendo un nuovo episodio della serie statunitense F.B.I., che continua a trovare il favore degli appassionati del genere. Più contemplativa e dal tono spirituale la scelta di Rai 3, che propone Fatima, pellicola che ripercorre le famose apparizioni mariane avvenute in Portogallo nel 1917.

Lato Mediaset, su Italia 1 la prima serata si colora di tinte più leggere e familiari con Clifford – Il grande cane rosso, film che racconta le avventure di una bambina e del suo gigantesco cane dal manto rosso acceso. Tratto dalla celebre serie di libri per l’infanzia. Rete 4, invece, propone un grande classico del cinema italiano: Il compagno Don Camillo, episodio della storica saga con Fernandel nei panni del celebre parroco emiliano. In questo capitolo, Don Camillo si trova addirittura a viaggiare in Unione Sovietica.

Per gli amanti del cinema, non mancano alternative interessanti anche sulle reti tematiche. Su Iris, spazio al thriller psicologico Il caso Thomas Crawford, un duello sottile tra un astuto assassino, interpretato da Anthony Hopkins, e un giovane procuratore ambizioso, a cui dà volto Ryan Gosling. Su 20, adrenalina e vendetta sono al centro di Knockout – Resa dei conti, film diretto da Steven Soderbergh che segue la missione di una spietata agente decisa a farsi giustizia dopo essere stata tradita. Infine, su La 5, l’appuntamento è con il romanticismo di Inga Lindström – Segreti inconfessabili, una delle tante storie d’amore ambientate nei suggestivi paesaggi svedesi che continuano a incontrare il favore del pubblico affezionato al genere. Insomma, quella di sabato si configura come una serata televisiva con molte proposte, ma con un protagonista chiaro.

