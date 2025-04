Stasera in tv (5 aprile): solita sfida tra titani: Maria De Filippi (con Amadeus) sfida Carlo Conti I programmi da vedere in tv nel prime time di oggi, sabato 5 aprile. Amici deve impegnarsi per vincere sullo show tutto al femminile de Ne vedremo delle belle.

Arriva la primavera e i palinsesti tv del sabato sera si rinnovano. Stasera in tv, 5 aprile 2025, Rai 1 e Canale 5 continuano a puntare il tutto e per tutto sul sabato, pronti a lanciarsi nella sfida del weekend. Ecco la selezione dei migliori appuntamenti televisivi della serata, dagli show di punta, ai film da non perdere in questo primo sabato primaverile.

Stasera in tv (5 aprile), cosa vedere: Carlo Conti tenta di superare Maria De Filippi e Amadeus

La serata televisiva di sabato 5 aprile 2025 offre una varietà di programmi per soddisfare i gusti di tutti gli spettatori. Su Rai 1 andrà in onda il popolare game show Affari Tuoi, seguito alle dal nuovo show di Carlo Conti, Ne vedremo delle belle. Questo spettacolo vede protagoniste dieci showgirl italiane celebri negli anni ’90 e 2000, che si sfidano in performance di canto, ballo e recitazione, sotto lo sguardo di una giuria d’eccezione. Contemporaneamente, su Canale 5, va in onda il serale di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla sua ventiquattresima edizione. Il programma continua a scoprire e lanciare nuovi talenti nel panorama musicale e della danza italiana. Il confronto tra Ne vedremo delle belle e Amici rappresenta una sfida interessante nel panorama televisivo italiano. Mentre lo show di Carlo Conti punta sulla nostalgia e sul talento di figure già affermate nel mondo dello spettacolo, Amici continua a focalizzarsi sulla scoperta e formazione di nuovi artisti. Entrambi i programmi offrono intrattenimento di qualità, sebbene con approcci differenti: il primo celebra il ritorno di volti noti, il secondo investe sul futuro dello spettacolo italiano.

Passando agli altri canali, su Rai 2 viene trasmessa la serie F.B.I., un avvincente procedurale che segue le indagini degli agenti federali di New York. Su Rai 3, invece, va in onda Petrolio, un programma di approfondimento che esplora temi di attualità e inchieste giornalistiche.

Per gli appassionati di cinema, Italia 1 propone il film d’animazione Madagascar 3, che segue le avventure dei simpatici animali in fuga attraverso l’Europa. Su Rete 4 viene trasmesso Don Camillo, un classico della commedia italiana con Fernandel nei panni del celebre parroco. Infine, altri film in programmazione includono Zodiac su Iris, The Doorman su 20, e Inga Lindström – Alla ricerca della verità su La 5.

Con una tale varietà di offerte, la serata del 5 aprile 2025 promette di soddisfare tutti i gusti televisivi, offrendo sia novità che grandi classici del piccolo e grande schermo.

