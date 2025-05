Stasera in tv (14 maggio): Amadeus cambia (ancora) canale e Federica Sciarelli 'spaventa' Rai1 I programmi tv da vedere oggi, mercoledì 14 maggio 2025: dal debutto del talent Like a star su Nove, alla finale di Coppa Italia su Canale 5.

Cosa vedere stasera in tv? Ce n’è per tutti i gusti nei palinsesti delle reti televisive in chiaro anche in questo mercoledì 14 maggio 2025. Ecco i principali programmi da non perdere.

Stasera in tv (14 maggio), cosa vedere: Chi l’ha visto? su Rai 3 e Fuori dal coro su Rete 4

Mercoledì 14 maggio 2025, la prima serata in TV si alterna con proposte molto diverse, per chi ha voglia di approfondire, rilassarsi o farsi coinvolgere dall’agonismo. La sfida televisiva sarà principalmente tra Chi l’ha visto? e l’attesissima finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Il primo, su Rai 3, continua a puntare sull’investigazione legata a persone scomparse o storie mai chiuse, sempre con l’inconfondibile approccio di Federica Sciarelli che ormai è una garanzia d’ascolti, come dimostra il 9,9% di share conquistato la scorsa settimana in una serata difficilissima contro l’Isola dei famosi (poi anticipata al lunedì) e la finale dei David di Donatello. L’ammiraglia del ‘Biscione’, invece, catalizzerà l’attenzione degli amanti del calcio con il match Milan-Bologna in diretta dallo stadio Olimpico di Roma: una partita attesissima che vede i rossoneri alla ricerca del trofeo che potrebbe salvare una stagione altrimenti deludente e i rossoblu alla ricerca dello terza vittoria della Coppa Italia a distanza di 51 anni dalla seconda.

Programmi tv oggi, mercoledì: De Martino lancia Pretty Woman, Amadeus torna sul Nove

Su Rai 1, invece, si parte in leggerezza con Affari tuoi di Stefano De Martino, che resta un appuntamento fisso per chi ama il gioco e l’imprevedibilità dei pacchi, prima di tuffarsi nella romanticissima atmosfera di Pretty Woman, il cult senza tempo con Richard Gere e Julia Roberts. Pur essendo un filmone, difficilmente porterà grandi quantità di pubblico su Rai 1, che dunque stasera rischia l’imbarcata contro il grande calcio di Canale 5. Ma la vera chicca della serata riguarda Amadeus, che a distanza di quattro mesi dalla chiusura di ‘Chissà chi è’ versione prime time (accompagnata da ascolti molto deludenti) torna sul Nove con un nuovo programma. Si tratta di Like a Star, un talent in cui persone comuni vestiranno i panni di stelle della musica, imitandole non solo attraverso la voce ma anche con il look e le movenze (una sorta di Tale e Quale Nip). Al fianco dell’ex conduttore del Festival ci saranno 3 giudici: Serena Brancale, Elio e Rosa Chemical. Lo show si svilupperà nell’arco di 8 puntate: 7 eliminatorie e la finalissima del 2 luglio. Amadeus, ricordiamo, negli ultimi 2 mesi è stato ‘prestato’ a Mediaset come giudice della fase serale di Amici (che chiuderà i battenti domenica 18 maggio). L’impressione è che Like a star potrebbe essere il jolly con cui rilanciare le sorti della sua avventura sul Nove, finora non troppo soddisfacente.

Rai 2, invece, dopo il grande finale di Mare Fuori 5 si cambia completamente registro con un nuovo episodio della serie Delitti in Paradiso: ambientazioni caraibiche e misteri da risolvere, perfetto per chi ha voglia di un giallo coinvolgente ma divertente. Italia 1, in alternativa, propone una serata più spensierata con la commedia cult Il principe cerca moglie, con un giovane Eddie Murphy nei panni di un principe africano in cerca d’amore lontano dal suo regno.

Su Rete 4 ci sarà il solito appuntamento con Fuori dal Coro di Mario Giordano, il talk che propone un racconto acceso e legato all’attualità tra denunce, inchieste e uno stile che non passa sicuramente inosservato. Mentre La7 proporrà un nuovo appuntamento con Una giornata particolare, il format di Aldo Cazzullo che continua a inanellare ottimi ascolti.

A completare il panorama ci sono poi altri film in onda su canali secondari, ideali per chi cerca qualcosa di diverso. Su 20 troviamo l’adrenalina di xXx – Il ritorno di Xander Cage, con Vin Diesel che torna in azione in una missione piena di acrobazie e colpi di scena. Su Iris va in onda Tár, un film raffinato e intenso, incentrato sulla figura complessa di una direttrice d’orchestra, mentre su Cine 34 c’è la commedia italiana Una donna per amica, che gioca con i sentimenti e le ambiguità tra amicizia e amore.

