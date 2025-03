Amadeus-Mediaset, non solo Amici. Il retroscena sul possibile addio al Nove: cosa succede Secondo il 'Corriere' il nuovo giudice del talent show potrebbe cercare l’accordo per una exit strategy con Nove: lo scenario

Dopo settimane di voci sempre più insistenti è arrivata l’ufficialità e Amadeus è sbarcato alla corte di Maria De Filippi come giudice di Amici 24. Come emerso dalle anticipazioni diffuse dopo le registrazioni della prima puntata del Serale, infatti, Amadeus si è seduto al tavolo della giuria al fianco di Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Stando ad alcune indiscrezioni, l’esperienza nel talent show di Canale 5 potrebbe essere il preludio a un futuro in Mediaset: nonostante il contratto che lo lega a Nove, infatti, secondo quanto ipotizzato dal Corriere della Sera il conduttore potrebbe cercare un accordo col Biscione. Scopriamo tutti i dettagli e facciamo il punto della situazione.

Amadeus giudice di Amici 24, l’ipotesi di un futuro in Mediaset

A più di 15 anni dalle ultime esperienze in Mediaset, Amadeus tornerà su Canale 5 nelle inedite vesti di giudice del Serale di Amici 24. Dopo l’ospitata con la moglie Giovanna Civitillo a C’è Posta per Te e al daytime del talent show, infatti, Maria De Filippi ha messo a segno il ‘colpaccio’ e si è assicurata l’ex volto di punta della Rai (oggi in forza a Nove) ed ex direttore artistico di Sanremo nella giuria del suo programma. Amadeus debutterà come giurato (domani andrà in onda la prima puntata, con una proposta a sorpresa della conduttrice) al fianco di Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, in uno scenario che fino a pochi mesi fa sarebbe stato impensabile. Stando a quanto ipotizzato da Roberto Franco sul Corriere della Sera, però, ci sarebbe di più. Reduce da avventure televisive (e ascolti) tutt’altro che esaltanti su Nove, il conduttore ravennate potrebbe pensare a un matrimonio con Mediaset per il futuro della sua carriera e il nuovo impegno ad Amici potrebbe rappresentare un preludio in questo senso. Amadeus è comunque legato al circuito Discovery per altri tre anni, motivo per il quale l’esito dei suoi prossimi programmi su Nove saranno fondamentali.

I prossimi impegni su Nove di Amadeus: due nuovi programmi

Archiviata l’esperienza al timone di Chissà Chi è (mai decollato in termini di ascolti né in access né in prima serata) ma anche il buon ritorno de La Corrida, Amadeus sarebbe dunque a caccia di conferme su Nove, che ha puntato fortemente su di lui strappandolo alla Rai. Il conduttore tornerà a maggio con due programmi: Starstruck – Colpito dalle stelle e Raid the Cage. Il primo (in onda in prime time una volta alla settimana) sarà un talent dedicato a non professionisti, mentre il secondo (dal lunedì al venerdì in access) sarà un game show per coppie. Come sottolineato da Roberto Franco sul Corriere della Sera per il futuro di ‘Ama’. "I due nuovi format in onda a maggio messi a punto per il Nove sono un banco di prova fondamentale" scrive il giornalista, parlando anche dell’eventualità di uno sbarco in Mediaset: "Se i risultati non dovessero essere soddisfacenti si potrebbe arrivare a un clamoroso divorzio (…) Amadeus potrebbe cercare l’accordo per una exit strategy con Warner Bros. Discovery (a cui è legato con un contratto per altri tre anni) e rilanciarsi con un game show su Canale 5".

