L'Eredità Viva L'amore, le pagelle: Lucarelli 'cambia' (8), Pretelli e Salemi innamorati (9), Liorni si sblocca (7) Nella puntata del 15 marzo Lucarelli e Biagiarelli arrivano alla Ghigliottina, mentre i Pretelli si divertono e alleggeriscono l'atmosfera: le pagelle

Nel nuovo speciale L’Eredità Viva L’amore, condotto da Marco Liorni su Rai Uno sabato 15 marzo 2025, sono Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli ad arrivare alla Ghigliottina per vincere il montepremi del valore di 210mila euro da donare in beneficenza. Al Triello, lo ricordiamo, giungono anche le coppie composte da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli e Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Sono questi ultimi poi a doversi sfidare con i "Relli" per conquistarsi l’ingresso all’attesissima manche finale i cui 5 indizi sono "Pantera", "Pane", "Stampo", "Francese", "Piccolissimo", trovati dopo un solo dimezzamento che porta il montepremi a 52.500 euro. Alla fine, Selvaggia e Lorenzo puntano sulla parola "Bacio" ed è quella giusta: "Non abbiamo avuto bisogno del vostro aiuto" urla la Lucarelli, con Rossella Erra che risponde: "Deve sottolinearlo". Ecco le pagelle (personalissime) della puntata de L’Eredità Viva L’amore del 15 marzo 2025.

L’Eredità Viva L’amore, puntata 15 marzo 2025: le pagelle

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si punzecchiano, voto 9: non sono ancora sposati, ma i due sanno bene come divertirsi insieme tra espressioni buffe, già diventate meme su X, e battibecchi che, in verità, sono pieni di amore. Lei che passa dal ‘dare la colpa’ a Pierpaolo per aver sbagliato una risposta, chiedendogli "Chi decide nella coppia?", all’aiutarlo durante le sfide elogiando il suo operato; lui che, divertito dal conduttore che urla ‘bravo’ anche quando a suggerire le risposte è Giulia, si prende il merito di ogni soluzione data in coppia per provocare la Salemi che fa finta di arrabbiarsi con Liorni, e porta avanti questo siparietto anche nella fase del Triello: "Comunque se è esatta è grazie a me per la proprietà transitiva (il quesito riguarda la chimica e lei racconta di aver sentito le farfalle nello stomaco per Pierpaolo, ndr)". Di certo c’è che la sintonia e l’affiatamento tra i due sono evidenti e che, oltre ad avere reazioni simili nell’ascoltare domande stravaganti, pur facendosi battute l’un l’altro, non c’è mai offesa nelle loro parole. I due ridono e fanno ridere, sono simpatici e innamorati, e lo dimostrano anche le parole dette da Pierpaolo a Giulia nel corso del Triello, momento in cui la Salemi, carismatica e spontanea come pochi, si commuove dopo aver visto il video della dichiarazione d’amore di Benigni alla Braschi: "Tutta la mia vita è grazie a te" le dice.

Selvaggia Lucarelli fa spazio al compagno, voto 8: pensavamo fosse lei la più competitiva della coppia e ci sbagliavamo di grosso, perché in realtà la giudice di Ballando con le Stelle si è fidata del compagno Lorenzo, concedendogli quasi sempre la parola, cosa che non accade così spesso di vedere nei programmi in cui è ospite. Oggi invece si è dimostrata meno scontrosa ed egoriferita, mettendo al centro di tutto la coppia in particolare nelle prime manche del gioco. Al di là di questo, si è visto che a Biagiarelli tiene molto, soprattutto attraverso i battibecchi e quando ha raccontato il motivo per cui gli ha dato una chance: "Ha fatto colpo perché ho capito che non si vergognava di se stesso, è importante".

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli stanno al gioco, voto 8: come coppia facevano scintille già in Tale e Quale Show e anche oggi hanno dimostrato di essere in piena sintonia, dandosi man forte anche nelle sconfitte oppure prendendosi in giro a vicenda, in particolare Paolantoni che non ha mancato di ‘prendere a parolacce’ il suo collega e amico per aver sbagliato una risposta a una domanda su Lilli e il Vagabondo ‘Diego’: ha detto che esiste come coppia ma in realtà il cane randagio si chiama Biagio. "Imbecille, imbecille, cretino, mi stai rovinando il gioco" è stata la reazione di Paolantoni, criticato sui social perché "è uscito il lato brutto del suo carattere", anche se, a nostro avviso, era evidente che i due stessero solo scherzando insieme come di consueto. Insomma, nemmeno questa sera hanno perso l’occasione di regalare un po’ di leggerezza ai telespettatori.

Rossella Erra cambia registro con il marito Attilio Russo, voto 7: nel primo gioco la Erra si prende tutta la scena dando poco spazio al marito, ma in un secondo momento tutto cambia. Se è vero che nella sfida contro Simona Izzo e Ricky Tognazzi (da rivedere perché le due donne sono agguerrite) è il marito Attilio a dover dare le risposte (è pure bravo) e quindi non c’è modo di oscurarlo, anche se i suoi suggerimenti arrivano forti per quanto urla, nel gioco "Canta che ti passa" Rossella lascia a lui il controllo della situazione e successivamente gli dà anche ragione. Un bel cambio di rotta che sicuramente ha giovato alla coppia e non solo allo show.

Marco Liorni si lascia un tantino andare, voto 7: diversamente dal solito, il conduttore improvvisa qualche passo di danza e segue il mood della serata, cercando di stare al passo. Non riesce sempre nell’intento, però reagisce alle battute e a ciò che succede in studio in maniera più spontanea, lasciandosi trasportare dagli eventi. Un esempio è il momento in cui Serena Brancale, ospite della puntata, improvvisa proponendo un piccolo bis di Anema e Core e invita Liorni a cantare e muoversi con lei: senza esitare, il conduttore lo fa, il che è già un grande passo avanti. La sua conduzione continua a essere un po’ ‘ingessata’, ma se non altro qualche momento meno statico c’è.

Lorenzo Biagiarelli competitivo (forse troppo), voto 5: non ce lo aspettavamo, ma il più competitivo della coppia è proprio lui, che ha tenuto a spiegare ogni risposta data alla Ghigliottina con precisione e a far vedere di saperne di musica e cultura, per esempio alzandosi in piedi per esultare nella manche "Canta che ti passa" dopo aver indovinato tutte le canzoni. Non che ci sia qualcosa di male nella conoscenza, anzi è un bene che almeno un paio di coppie abbiano dimostrato che l’ignoranza non è ovunque, ma con questo suo modo di vantarsi e dare le risposte, con quei sorrisetti soddisfatti, è risultato un po’ sgradevole e molto antipatico.

Ricky Tognazzi addormentato ma Simona Izzo lo sveglia, voto 5: è Simona Izzo la vera tigre nella coppia, non c’è dubbio. Lei non perde tempo e si lamenta con il marito durante le sfide a due perché lento nel rispondere, ma almeno è sul pezzo; Ricky sembra addormentato, sta sempre un passo indietro alla moglie e risponde ai quesiti con una flemma un po’ irritante. Tutto sommato Ricky e Simona sono anche divertenti nella dinamica di coppia, però nel gioco, a parer nostro, hanno poca complicità.

Greta Zuccarello omaggia Linda Pani nel peggiore nei modi, voto 4: va bene voler far ridere il pubblico, ma definire "un omaggio" un video che ritrae la sua collega mentre cade dietro le quinte dello show – che volo! – per noi è di pessimo gusto perché, con il suo gesto, l’ha messa in imbarazzo davanti a tutti. Nemmeno Linda l’ha presa benissimo: "Intanto, Greta, grazie!" dice con tono ironico.

Eleonora Daniele e Daniela Ferolla e la ‘strage’ nella sfida, voto 4: L’Eredità è un gioco e lo sappiamo, però vedere Eleonora e Daniela perdersi completamente durante la sfida contro Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli per giungere al Triello ci ha lasciati alquanto esterrefatti. Almeno Eleonora ha dato qualche risposta esatta, un paio anche nell’immediato, ma la Ferolla non ne ha azzeccata nemmeno una, affidandosi completamente alla collega. Nel corso della serata però nessuna delle due donne ha brillato, anzi inizialmente l’impressione era che non fossero proprio presenti tra i concorrenti.

