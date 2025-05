Stasera in tv (3 maggio): Rai 1 si 'spegne', Maria De Filippi e Amadeus senza rivali I programmi da vedere in tv nel prime time di oggi, sabato 3 maggio. Amici sembra aver vinto ormai la sfida del sabato sera, e Rai gioca sul sicuro sfoderando le Teche.

La stagione va avanti e i palinsesti tv continuano a sorprendere. Stasera in tv, 3 maggio 2025, La sfida è segnata da titoli di gran rilievo. Ecco la selezione dei migliori appuntamenti televisivi della serata, dagli show di punta, ai film da non perdere questo sabato.

Stasera in tv (3 maggio), cosa vedere: Maria De Filippi e Amadeus contro Petrolio e Techetechetè

Il sabato sera in televisione ha un solo nome: Amici. Il talent show di Maria De Filippi continua a essere il re indiscusso del weekend, un punto fermo che non teme concorrenza. Anche questa sera, su Canale 5, va in onda una nuova puntata del serale, che come sempre promette sfide emozionanti, esibizioni da brividi e qualche sorpresa che farà discutere. Maria sa bene come tenere alta l’attenzione del pubblico, e ormai da anni il suo programma è almeno tra i più seguiti del sabato sera e stasera potrebbe crescere ulteriormente complice anche una controprogrammazione di Rai 1 abbastanza blanda.

La prima rete, infatti, dopo Affari tuoi proporrà Techetechetè, un programma che grazie ad un’attenta selezione rende omaggio alle Teche Rai. Non si tratta di uno show vero e proprio ma un programma fatto di video e taglia e cuci, quindi è facile ipotizzare che non riuscirà a catalizzare più di tanto l’attenzione del pubblico. Rai 2 resta invece fedele all’azione, con un nuovo episodio della serie americana F.B.I.. Un appuntamento fisso per chi ama i polizieschi moderni, ritmati, con trame che tengono incollati fino all’ultimo minuto. E su Rai 3, come spesso accade il sabato, si va in direzione opposta con Petrolio, il programma di approfondimento che affronta temi complessi e attuali, pensato per chi ha voglia di capire un po’ di più il mondo che ci circonda.

Tornando a Mediaset, Italia 1 propone un film amato da chi ha seguito la saga di Harry Potter: Animali fantastici e dove trovarli. Una storia piena di magia, creature straordinarie e atmosfere affascinanti, ambientata nella New York degli anni Venti. Un film perfetto per chi ha voglia di viaggiare con la fantasia, magari insieme a tutta la famiglia. Più cupa e drammatica, invece, è la scelta di Rete 4, dove va in onda Vendetta: Una storia d’amore, un thriller con Nicolas Cage che racconta una storia difficile, fatta di dolore, rabbia e ricerca di giustizia. Non è una visione leggera, ma per chi ama le storie intense e cariche di tensione, è sicuramente un’opzione da considerare.

Infine, c’è spazio anche per altri film sparsi tra gli altri canali. Su Iris viene trasmesso Xtreme Measures, su 20 From Paris With Love, mentre La 5 punta sul classico appuntamento con le pellicole romantiche firmate Inga Lindström, questa volta con Segreti. Titoli diversi, per chi ha voglia di staccarsi dai grandi programmi e perdersi in un film magari scoperto per caso facendo zapping. Insomma, la serata di sabato 3 maggio offre come sempre alternative per tutti i gusti.

