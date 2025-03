Amici 24, cambia il regolamento: il nuovo televoto, calendario e quando finisce Al via domani le fasi finali del talent condotto da Maria De Filippi. Previsto più peso per il televoto e un 'potere' straordinario ai giudici. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

È tutto pronto per l’attesissimo Serale di Amici 24. Domani, sabato 22 marzo 2025, scatta la prima puntata delle fasi finali del talent. E a quanto pare, come è stato comunicato di recente sulla piattaforma Witty Tv, ci saranno diverse novità importanti. Cambierà infatti il peso del televoto, e sembra che i giudici avranno un nuovo ‘potere’ che renderà ancora più avvincenti e incalzanti le puntate. Quanto ai tre giurati ospiti, sono confermati Amadeus e Cristiano Malgioglio. Mentre il terzo nome, circolato con insistenza nelle ultime ore, sembra essere quello di Elena D’Amario. Ecco qui sotto tutti i dettagli e le date del Serale di Amici 24.

Amici 24, cambiano le regole del Serale

Al Serale manca appena un giorno, e in queste ore sono uscite le ultime novità (clamorose) sul funzionamento della finalissima di Amici. Lo ha comunicato il programma attraverso la piattaforma Witty Tv, sottolineando però che il meccanismo della divisione a squadre resterà sostanzialmente invariato. Ogni puntata verrà divisa in varie manches, concluse le quali gli allievi saranno valutati, di volta in volta, dai professori, dai giurati e da una commissione. Inoltre, chi avrà il compito di giudicare i ragazzi potrà anche decidere, in maniera del tutto autonoma, chi mandare in sfida diretta oppure al televoto, rendendo così i vari momenti del Serale ancora più emozionanti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Inoltre, alcune sfide potrebbero essere giudicare per metà dai giudici e per metà dal televoto. Mentre altre prove saranno valutate esclusivamente dalla giuria o dal pubblico a casa. Si era parlato anche di un possibile televoto in diretta, ma dal momento che le puntate sono tutte registrate (tranne la finalissima) questa opzione potrebbe valere solo per il gran finale

Il ruolo del televoto nel Serale di Amici

Dal nuovo regolamento condiviso su Witty Tv emerge anche altro. Cioè il fatto che il televoto, quest’anno, avrà senza dubbio un peso maggiore. Perché attraverso il televoto sarà possibile votare il concorrente o la squadra preferita, decidere chi rendere immune, chi mandare al televoto o chi spedire direttamente in sfida, ma anche chi potrà accedere alla manche seguente o alla prossima puntata del Serale. E ovviamente, il televoto avrà anche un peso essenziale sulla decisone degli eliminati. Insomma, il destino dei ragazzi di Amici sarà in gran parte nella mani dei loro fan.

Il calendario completo e i giudici del Serale

Quanto alle date del Serale in arrivo, la prima puntata sarà sabato 22 marzo, in prima serata su Canale 5. Poi seguiranno altre otto puntate (per un totale di nove appuntamenti), che andranno in onda, salvo cambiamenti dell’ultim’ora, fino al 17 maggio prossimo.

Anche sul capitolo giuria i giochi sembrano chiusi. Sono già stati confermati Cristiano Malgioglio, ormai un veterano delle fasi finali, e Amadeus, al debutto nelle vesti di giudice su Canale 5. L’unico dubbio da sciogliere era quello relativo al terzo giurato: si pensava a Federica Nargi, oppure Fedez, o ancora Eleonora Abbagnato. Ma nelle ultime ore è circolato con molta insistenza il nome della ballerina Elena D’Amario. Che potrebbe essere l’ultima sorpresa di questo Serale 2025 alle porte.

Potrebbe interessarti anche