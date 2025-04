Stasera in tv (12 aprile): Carlo Conti chiude (e va in ferie), Canale 5 domina con Maria De Filippi e Amadeus I programmi tv da non perdere stasera, sabato 12 aprile 2025: dalla finale (anticipata) di Ne vedremo delle belle al Serale di Amici. Su Tv8 c’è la Formula Uno in diretta.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Scopriamo insieme migliori appuntamenti di questo sabato, dai programmi d’inchiesta da non perdere, fino all’ultima sfida tra i due big del sabato sera, Carlo Conti e Maria De Filippi. Ecco cosa vedere in chiaro in questo inizio di weekend, sabato 12 aprile 2025.

Stasera in tv (12 aprile), cosa vedere: da Amici a Ne vedremo delle belle

Sabato 12 aprile 2025 la prima serata in TV si anima con una programmazione piuttosto varia, pensata per accontentare un po’ tutti i gusti. Avremo due protagonisti principali in questo sabato sera, che come sempre si danno battaglia a colpi di ascolti: parliamo di Rai 1 e Canale 5. Su Rai 1 torna Ne vedremo delle belle, lo show condotto da Carlo Conti, che stasera sarà in scena con il suo quarto e ultimo appuntamento. In realtà, nella data odierna era originariamente fissata la semifinale, ma gli ascolti parecchio deludenti delle prime quattro puntate hanno spinto Carlo Conti ad anticipare la fine del programma che stasera chiuderà i battenti con la scelta della vincitrice. Nonostante le premesse e un cast ricco di dive della tv italiana, insomma, lo show ha faticato a far breccia nel cuore dei telespettatori e Conti cosi andrà in ferie una settimana prima del previsto, lasciando il posto sabato prossimo a uno speciale L’Eredità in prime time targato Liorni. Di tutt’altro tono la serata su Canale 5, dove va in onda una nuova puntata del serale di Amici. Il talent di Maria De Filippi, che quest’anno ha accolto Amadeus nel cast dei giudici del Serale, continua a essere un appuntamento fisso e molto seguito dal pubblico italiano. Tra sfide di canto e ballo, tensioni in casetta e momenti emozionanti, anche questa edizione riesce a tenere incollati milioni di telespettatori, confermando il format come uno dei più forti della rete come testimonia il, 27,9% di share conquistato la scorsa settimana.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Programmi tv stasera, sabato 12 aprile: GP del Bahrain su Tv8

Passando alle altre proposte, Rai 2 propone un nuovo episodio della serie F.B.I., mentre su Rai 3 spazio all’approfondimento con Petrolio, che torna ad affrontare temi legati all’ambiente, all’energia e all’economia, come da tradizione del programma. Su Italia 1 la serata è all’insegna del cinema d’animazione con Super Mario Bros – Il film, trasposizione sul grande schermo del celebre videogame Nintendo. Una scelta pensata per intrattenere tutta la famiglia. Rete 4 invece si affida alla comicità e alla tradizione italiana con Don Camillo Monsignore… ma non troppo, uno dei capitoli più noti della saga interpretata da Fernandel. Gli appassionati di Formula 1, invece, dovranno sintonizzarsi su Tv8 per seguire in diretta le Qualifiche del GP del Bahrain (star ore 21)

Per chi preferisce il cinema, ci sono alcune proposte interessanti anche su altri canali. Su Iris va in onda Nessuna verità, film del 2008 diretto da Ridley Scott con Leonardo DiCaprio e Russell Crowe. Sul canale 20 viene trasmesso Beast, un thriller con Idris Elba nei panni di un padre che lotta per proteggere le sue figlie da un leone feroce. Infine, su La 5 spazio al romanticismo con Inga Lindstrom – Lettere d’amore, film tedesco ambientato nei suggestivi paesaggi scandinavi.

Consulta la guida completa ai programmi del weekend.

Potrebbe interessarti anche