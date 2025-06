Stasera in tv (7 giugno): Liorni chiude L’Eredità e rilancia, Canale 5 ci riprova con i Pooh Ecco cosa offre la televisione oggi, sabato 7 giugno. Su Rai 1 debutta Chi può batterci, mentre su Canale 5 c'è il concerto evento Pooh: Noi amici per sempre.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La stagione prosegue e i palinsesti televisivi continuano a offrire sorprese. Questa sera, 7 giugno 2025, la programmazione è ricca di appuntamenti imperdibili. Tra show, concerti e film, la scelta è ampia e promette di soddisfare tutti i gusti.

Stasera in tv (7 giugno), cosa vedere: Marco Liorni contro i Pooh

Sabato 7 giugno 2025 si preannuncia una serata interessante per chi ha voglia di rilassarsi davanti alla TV. Rai 1 propone alle 21:25 un nuovo appuntamento con Chi può batterci?, il game show condotto da Marco Liorni, che mette a confronto un gruppo di celebrità con il pubblico in studio in una serie di sfide di logica, memoria, cultura generale. Questa sera, tra i volti noti ci saranno Max Tortora, Natasha Stefanenko, Massimo Ghini, Gloria Guida e Francesca Manzini. Il format punta molto sull’intrattenimento familiare, con un ritmo vivace e una certa leggerezza che ben si adatta al sabato sera, e soprattutto potrà contare sul traino di Affari Tuoi, che tornerà in onda nell’access prime time della prima rete dopo lo stop di ieri sera. Per Liorni, che oggi pomeriggio chiuderà la stagione de L’Eredità con la finalissima del Torneo dei Campioni, sarà l’occasione per tornare in prime time dopo l’esperienza alla guida di Ora o mai più, il talent dedicato alle meteore musicali che lo scorso inverno ha sfidato la corazzata C’è Posta per te. All’epoca i risultati di share non furono esaltanti proprio a causa del rivale fortissimo con cui doveva confrontarsi, ma stasera il conduttore romano potrà finalmente puntare a fare il botto anche in prima serata dopo gli ascolti straordinari conquistati del pomeriggio di Rai 1.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Canale 5 invece va in onda Pooh: Noi amici per sempre, un evento musicale che celebra la storica band italiana con un concerto che promette grandi emozioni, soprattutto per chi ha seguito i Pooh fin dagli inizi. Un’occasione per riascoltare brani storici e rivivere – attraverso la musica – cinquant’anni di carriera, ma non sarà uno show inedito: Mediaset infatti l’ha già proposto lo scorso 4 gennaio in prima serata, sempre sulla sua ammiraglia. Una proposta completamente diversa da quella di Rai 1: Liorni punta sul gioco e la partecipazione del pubblico, Canale 5 sceglie la nostalgia e la grande musica.

Intanto su Rai 2 spazio al calcio, con la finale di ritorno dei playoff di Serie C: Pescara – Ternana. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio, specie quelli delle tifoserie coinvolte. Rai 3, invece, prosegue il suo viaggio nella conoscenza con una nuova puntata di Sapiens – Un solo pianeta, condotto da Mario Tozzi. Il programma affronta come sempre temi legati all’evoluzione, all’ambiente e alla storia dell’uomo, con l’approccio divulgativo e riflessivo che lo contraddistingue. Italia 1 propone il film The Amazing Spider-Man, un classico del cinecomic, con Andrew Garfield nei panni di Peter Parker. Una scelta perfetta per un pubblico giovane o per chi ha voglia di azione, effetti speciali e una storia nota ma sempre coinvolgente. Invece su Rete 4 viene trasmesso Unknown – Senza identità, thriller del 2011 con Liam Neeson, ambientato in una Berlino cupa e misteriosa. Un uomo si risveglia da un incidente e scopre che un altro ha preso il suo posto, e nessuno sembra riconoscerlo.

Chi invece preferisce i film può orientarsi verso altri canali del digitale terrestre. Su Iris, alle 21:15, c’è Il buio nell’anima, con Jodie Foster nei panni di una donna segnata da un trauma profondo. Su 20 Mediaset, alla stessa ora, va in onda Spia per caso, pellicola d’azione dal tono più leggero. La 5 propone invece un film romantico della serie tedesca Inga Lindström: Il suono della nostalgia.

Quindi, che siate in cerca di emozioni, intrattenimento, sport o semplicemente di un film da guardare in relax, la prima serata di sabato 7 giugno offre davvero un po’ di tutto.

Potrebbe interessarti anche