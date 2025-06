Stasera in tv (14 giugno), Marco Liorni non si vuole 'far battere' da Laura Pausini: la risposta di Rai 1 I programmi da vedere oggi, sabato 14 giugno: da Chi può batterci? con Liorni allo speciale tour mondiale per i 30 anni di carriera di Laura Pausini.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La stagione va avanti e i palinsesti tv continuano a sorprendere. Stasera in tv, 14 giugno 2025, La sfida è segnata da tanti appuntamenti importanti. Ecco la selezione dei migliori appuntamenti televisivi della serata, dagli show di punta, ai film da non perdere questo sabato.

Stasera in tv (14 giugno), cosa vedere: Laura Pausini contro Marco Liorni

Sabato 14 giugno 2025, la prima serata televisiva si gioca su fronti molto diversi: c’è chi punta sull’intrattenimento, chi sulla musica, chi sul grande calcio, e chi ancora su documentari e film. Su Rai 1 va in onda Chi può batterci?, il nuovo show guidato da Marco Liorni che questa volta non è solo al timone, ma anche in gioco. Il programma si fonda su una dinamica semplice ma coinvolgente: sei personaggi famosi affrontano una serie di prove di abilità, logica, cultura generale e intelligenza emotiva, mettendosi alla prova contro un pubblico di 101 persone. Alla fine, il migliore tra loro ha la possibilità di sfidare tutti i vip per conquistare il montepremi. A fare da contraltare su Canale 5 troviamo Laura 30 World Tour, uno speciale dedicato ai trent’anni di carriera di Laura Pausini. Un racconto che alterna il suo world tour a testimonianze personali, backstage, interviste e aneddoti che hanno segnato la carriera della cantante romagnola.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2, invece, spazio allo sport con Europei Under 21 Slovacchia-Italia: una partita importante per gli Azzurrini, che cercano punti fondamentali nel girone. Chi preferisce contenuti divulgativi troverà pane per i suoi denti su Rai 3, dove torna Mario Tozzi con Sapiens – Un solo pianeta. Un programma che ha saputo conquistarsi una nicchia solida e affezionata, grazie alla capacità del conduttore di raccontare temi complessi con semplicità. Cinema d’azione su Italia 1 con The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro, secondo capitolo della saga con Andrew Garfield nei panni dell’Uomo Ragno. Su Rete 4, invece, si torna agli anni Novanta con Sei giorni, sette notti, una commedia avventurosa con Harrison Ford e Anne Heche: una coppia improbabile bloccata su un’isola deserta.

Le proposte di film continuano anche su altri canali: su Iris c’è The American, su 20 va in onda Codice Magnum, mentre su La 5 viene proposto Inga Lindstrom – Il segreto dei Nordquist. Non tutte le trame sono disponibili, ma si tratta di titoli che spaziano tra il thriller, l’azione e il sentimento, perfetti per chi cerca qualcosa di diverso rispetto ai grandi network generalisti.

Consulta la guida completa ai programmi del weekend.

Potrebbe interessarti anche