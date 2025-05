Stasera in tv (10 maggio): Sinner e poi Maria De Filippi, Rai 1 verso una serata da incubo I programmi tv da non perdere stasera, sabato 10 aprile 2025: dal Serale di Amici di Maria De Filippi, alla staffetta tra Affari Tuoi e Techetechetè.

Scopriamo insieme migliori appuntamenti di questo sabato, dai programmi d’inchiesta da non perdere, fino alla sfida tra i big del sabato sera, Stefano De Martino e Maria De Filippi. Ecco cosa vedere in chiaro in questo inizio di weekend, sabato 10 maggio 2025.

Stasera in tv (10 maggio), cosa vedere: da Amici della De Filippi ad Affari Tuoi di De Martino

Sabato 10 maggio 2025 il prime time televisivo italiano si accende con una delle sfide più attese del weekend. In prima serata, infatti, Canale 5 punta tutto sul serale di Amici di Maria De Filippi, ormai arrivato alla semifinale. È una di quelle serate in cui, se accendi la TV, ti rendi subito conto che Maria gioca in casa: perché quando arriva le battute finali dei suoi show, non c’è competizione che tenga, come dimostra il 25.9% di share conquistato la scorsa settiamana. Il talent show, collaudatissimo e amato da anni, riesce ancora a tenere incollati milioni di spettatori, e non è soprattutto arrivati all’attesa semifinale.

E se proprio c’è qualcuno che può azzardare un confronto diretto nella prima parte della serata, quel qualcuno è Stefano De Martino. Su Rai 1 infatti in access prime time va in onda Affari tuoi, e con la sua conduzione fresca, empatica, sempre sul filo tra gioco e spettacolo, riesce a catturare l’attenzione di un pubblico ampio e trasversale da proiettare verso il prime time, che stasera sarà occupato dalla seconda puntata di Techetechete’ – A gentile richiesta, un programma amarcord con filmati d’epoca volti a rivivere canzoni, personaggi e programmi di oltre 70 anni targati Rai. Una scelta, quest’ultima, che sa un po’ di resa da parte della prima rete, che ha deciso di ‘spegnere’ momentaneamente il suo sabato sera per evitare di ‘sprecare’ programmi importanti contro la corazzata di Maria De Filippi.

Programmi tv stasera, 10 maggio: Sinner su Rai 2, Mario Tozzi su Rai 3

Su Rai 2 l’appuntamento è con un nuovo episodio della serie americana F.B.I., che continua a raccontare le indagini ad alta tensione dell’ufficio investigativo di New York. Prima della serie tv, però, i fan del tennis potranno sintonizzarsi sulla seconda rete per seguire il debutto di Jannick Sinner agli Internazionali di Roma. Il numero 1 del mondo sfiderà l’argentino Navone e il match è atteso con particolare interesse, perché sarà il ritorno all’attività agonista del campione italiano dopo la squalifica di tre mesi per doping. La sfida è in programma alle ore 19 e sarà trasmessa in diretta su Rai 2, finendo per sovrapporsi a L’Eredità di Marco Liorni che potrebbe quindi vedere ridursi drasticamente il suo pubblico.

Chi invece cerca qualcosa di più riflessivo, magari più educativo, può sintonizzarsi su Rai 3 dove va in onda Sapiens – Un solo pianeta. A condurre, come sempre, c’è Mario Tozzi, che con il suo stile inconfondibile accompagna lo spettatore in un viaggio tra scienza, storia e ambiente, affrontando grandi domande con il passo di chi vuole davvero capire. Per chi ha voglia di cinema, su Italia 1 c’è Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald. È il secondo film della saga ambientata nel mondo magico creato da J.K. Rowling, e segue le avventure del magizoologo Newt Scamander, stavolta alle prese con un Grindelwald sempre più pericoloso. Una pellicola spettacolare, piena di effetti speciali, magia e personaggi iconici. Rete 4 invece propone un film molto diverso, ma altrettanto intenso: American Sniper, diretto da Clint Eastwood. È la storia, dura e toccante, di Chris Kyle, cecchino dei Navy SEAL, e mette in scena non solo l’esperienza della guerra ma anche quello che si porta dietro una volta tornato a casa.

Infine, per chi preferisce qualcosa di più tranquillo o magari vuole riscoprire film meno recenti ma sempre validi, ci sono alcune alternative interessanti. Su Iris va in onda La figlia del generale, mentre sul canale 20 troviamo Senza nome e senza regole, e su La 5 c’è il romantico Inga Lindström – Benvenuta a Soderholm. Alla fine, tra talent, giochi, serie, documentari e film, anche questo sabato sera promette di soddisfare gusti diversi.

