Stasera in tv (21 giugno): Marco Liorni e Stefano De Martino pronti a dominare, ma c'è una grande minaccia Ecco cosa offre la tv oggi, sabato 21 giugno. Su Rai 1 c'è Marco Liorni, nei panni di conduttore e giocatore, mentre su Canale 5 arrivano i mondiali per club.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La stagione prosegue e i palinsesti televisivi continuano a offrire sorprese. Questa sera, 21 giugno 2025, la programmazione è ricca di appuntamenti imperdibili. Tra show, talk e film, la scelta è ampia e promette di soddisfare tutti i gusti.

Stasera in tv (21 giugno), cosa vedere: Marco Liorni contro e De Martino contro i mondiali

Sabato 21 giugno la prima serata in TV propone un mix di proposte capace di soddisfare gusti molto diversi, tra quiz, film cult, calcio e divulgazione scientifica. Ma andiamo con ordine, partendo da quella che sembra la rete più coerente nella sua offerta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 1, la serata si apre come di consueto con Affari tuoi, che vede Stefano De Martino sempre più a suo agio nel ruolo di padrone di casa. Ormai il suo gioco è una garanzia, che ha convinto anche gli spettatori più fedeli al format, garantendo una scia di ascolti non da poco al programma che lo segue: parliamo di Chi può batterci?. Il quiz condotto da Marco Liorni mette in gioco le competenze e le conoscenze dei concorrenti in un clima leggero ma competitivo. Rai 1 propone quindi una linea di continuità che punta a tenere incollato il pubblico fin dal preserale, con un intrattenimento pensato per tutta la famiglia. E proprio sulla stessa fascia oraria, Canale 5 risponde con un’altra proposta forte, ma di tutt’altro genere: Inter – Urawa, match del Mondiale per Club. Per chi ama il calcio, è un appuntamento da non perdere: l’Inter, dopo una stagione da protagonista, scende in campo contro gli Urawa Red Diamonds in una sfida internazionale da non perdere. È evidente il contrasto tra le due ammiraglie: da un lato lo svago intelligente di un quiz televisivo, dall’altro la passione sportiva.

Passando ai restanti programmi della serata, su Rai 2 va in onda Lo stalker della stanza accanto, thriller americano del 2020 con Jennifer Landon. Una proposta per chi preferisce le atmosfere tese e le storie dal valore psicologico. Rai 3 invece si affida a Mario Tozzi e al suo Sapiens – Un solo pianeta, che continua a raccontare con rigore e chiarezza il nostro rapporto con l’ambiente. Italia 1 propone il film Windstorm – Liberi nel vento, una pellicola tedesca del 2013 che ruota attorno all’amicizia tra una ragazza e un cavallo ribelle. Una storia per famiglie, perfetta per chi cerca un film leggero e carico di emozioni buone. Su Rete 4 invece torna un classico intramontabile: Lo squalo di Steven Spielberg. Un film che ha fatto la storia del cinema e che, nonostante gli anni, riesce ancora a tenere alta la tensione.

Non mancano poi le altre alternative per i film, qualcuno infatti potrebbe voler dare un’occhiata a Iris, dove va in onda Rivelazioni – Sesso è potere, con Michael Douglas e Demi Moore. Mentre su 20 c’è Lo smoking, commedia d’azione ma allo stesso tempo comica, mentre La 5 propone La casa tra le montagne – Ritorno a casa.

Una serata, insomma, che a disposizione opzioni per tutti: dalle risate leggere al brivido, dal calcio internazionale ai quiz tanto amati.

Potrebbe interessarti anche