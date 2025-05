Stasera in tv (24 maggio): Michelle Hunziker e Andrea Bocelli, l'alleanza Mediaset per battere Carlo Conti Ecco cosa offre la televisione oggi, sabato 24 maggio. Su Rai 1 spazio al solidale guidato da Carlo Conti, mentre su Canale 5 si celebra una carriera iconica.

La stagione prosegue e i palinsesti televisivi continuano a offrire sorprese. Questa sera, 24 maggio 2025, la programmazione è ricca di appuntamenti imperdibili. Tra show, concerti e film, la scelta è ampia e promette di soddisfare tutti i gusti.

Stasera in tv (24 maggio), cosa vedere: Carlo Conti contro Michelle Hunziker e Andrea Bocelli

La prima serata di sabato 24 maggio 2025 presenta un’offerta televisiva decisamente variegata. Ma è difficile ignorare il peso specifico di Con il cuore nel nome di Francesco, in onda su Rai 1. Questo evento benefico, condotto da Carlo Conti e trasmesso in diretta dal sagrato della Basilica Superiore di Assisi, è diventato ormai un appuntamento consolidato. Anche quest’anno, la musica diventa veicolo di solidarietà, con artisti di rilievo come Settembre o Mannoia. Su Canale 5, invece, va in onda una grande festa per rendere omaggio a una delle voci italiane più celebri al mondo: Andrea Bocelli 30: The Celebration. Si tratta di uno show speciale, presentato da Michelle Hunziker e registrato nel suggestivo Teatro del Silenzio di Lajatico. Il tenore toscano celebra tre decenni di carriera artistica, affiancato da ospiti d’eccezione, italiani e internazionali, tra cui spiccano anche grandi attori.

Chi ama le emozioni forti e i ritmi serrati può optare per Rai 2, dove continua la serie statunitense F.B.I., tra suspense e colpi di scena. Rai 3 propone invece un nuovo episodio di Sapiens – Un solo pianeta, in cui Mario Tozzi guida gli spettatori in una riflessione sul rapporto tra l’uomo e la natura. Per chi predilige l’adrenalina, Italia 1 propone il film Transformers – Il risveglio, un mix esplosivo di azione e tecnologia. Su Rete 4, invece, si torna alla storia del grande sport con Pelé, un biopic dedicato alla leggenda brasiliana del calcio.

Infine, i canali tematici offrono valide alternative per chi cerca qualcosa di diverso. Su Iris si ride con la commedia Spy, mentre sul canale 20 l’azione la fa da padrona con Mr. Nice Guy, interpretato da Jackie Chan. Su La 5, infine, spazio ai sentimenti con Inga Lindström – Il ritorno di Ellen, una storia romantica ambientata nella splendida cornice svedese.

