Stasera in tv (31 maggio): Hunziker presenta Bocelli e Tv8 farà uno share mostruoso. Perché I programmi da vedere oggi, sabato 31 maggio: la finale di Champions League Inter-PSG in chiaro su Tv8, Rai 1 si ‘spegne’ con un film.

La stagione va avanti e i palinsesti tv continuano a sorprendere. Stasera in tv, 31 maggio 2025, La sfida è segnata da tanti appuntamenti importanti. Ecco la selezione dei migliori appuntamenti televisivi della serata, dagli show di punta, ai film da non perdere questo sabato.

Stasera in tv (31 maggio), cosa vedere: "Andrea Bocelli 30" guida la serata

Sabato 31 maggio 2025 si preannuncia una serata particolarmente interessante. A dominare la scena su Rai è La gemma della nostra vita, che segue la storai del gioielliere Benedict Stone, durante un momento critico della sua vita, in cui sua moglie Emilia lo sta lasciando e lui è deciso a riconquistarla, ma non sa da dove cominciare. Ma il vero protagonista con ogni probabilità sarà Canale 5, che tenta il colpaccio con un evento speciale per gli amanti della musica: Andrea Bocelli 30: The Celebration, un omaggio in grande stile ai trent’anni di carriera del celebre tenore italiano. Lo spettacolo, registrato nello suggestivo scenario del Teatro del Silenzio a Lajatico, vanta ospiti del calibro di Ed Sheeran, Placido Domingo, José Carreras, Giorgia, Elisa, Laura Pausini, Tiziano Ferro e tanti altri. A condurre la serata, Michelle Hunziker. Insomma, una vera e propria parata di stelle.

Tv8 punta al botto con Inter-Paris Saint Germain in diretta

Il dualismo tra Rai 1 e Canale 5, però, stasera in tv sarà interrotto da Tv8, che si prepara incassare uno share altissimo. Il canale in chiaro del gruppo Sky infatti trasmetterà in diretta la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint Germain, in programma alle ore 20.45 all’Allianz Arena di Monaco. L’evento, ovviamente attesissimo, catalizzerà milioni di tifosi di calcio su TV8 che ambisce apertamente a essere la rete più vista della serata.

Sempre in prima serata, su Rai 2 va in onda Inganno dal passato, mentre su Rai 3 torna Sapiens – Un solo pianeta, l’approfondimento scientifico condotto da Mario Tozzi, che continua a esplorare il rapporto tra l’essere umano e il pianeta in cui vive, con il suo stile inconfondibile. Chi invece ha voglia di qualcosa di più leggero o adatto alla famiglia può optare per Italia 1, dove viene trasmesso il film Heidi, il celebre classico dalle atmosfere montane. Su Rete 4, invece, spazio al romanticismo classico con il film Sabrina, che continua a incantare con la sua eleganza senza tempo.

Infine, per chi preferisce curiosare tra le proposte dei canali minori, ci sono alcune chicche. Ad esempio su Iris va in onda il thriller Ipotesi di complotto, mentre su 20 si entra nei labirinti della mente con Inception, il celebre film di Christopher Nolan. La 5 propone invece la serie The Family, adattamento turco che affonda le radici nel genere crime con forti dinamiche familiari. Una serata ricca quindi, dove ciascuno può trovare il proprio angolo di interessi.

