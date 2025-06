Stasera in tv (8 giugno): Insegno sostituisce Liorni. E Papi fa tremare (ancora) Sigfrido Ranucci: perché I programmi da non perdere stasera, domenica 8 giugno 2025. Enrico Papi fa scontrare Sarabanda con Report su Rai 3, ma occhio al calcio su Rai 2 e Canale 5.

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro in questa conclusione del weekend, domenica 8 giugno 2025.

Stasera in tv (8 giugno), cosa vedere: Report contro Sarabanda Celebrity e la Nations League

La prima serata di domenica 8 giugno 2025 si presenta piuttosto ricca e variegata, con proposte che spaziano dalla fiction al calcio. Una di quelle serate in cui scegliere cosa guardare sarà difficile. Su Rai 1 prosegue Le indagini di Màkari, la fiction ambientata nella splendida Sicilia e con protagonista Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè. Una serie che mixa il giallo e le bellezze dei paesaggi mediterranei che la scorsa settimana ha chiuso al secondo posto nella classifica degli ascolti con il 12,4%. La fiction sarà preceduta come di consueto dalla puntata di Affari Tuoi, mentre nel pomeriggio della prima rete ci sarà il passaggio di testimone tra Pino Insegno e Marco Liorni, con Reazione a Catena che subentrerà a L’Eredità (terminata ieri con la vittoria di Biancamaria)

Canale 5 invece resta fedele al suo pubblico con la fiction La notte nel cuore, che continua a seguire le intricate vicende della famiglia Sansalan. In questa puntata, colpi di scena e ritorni inaspettati tengono alta la tensione e con ogni probabilità porteranno l’ammiraglia del Biscione a battere Rai1, dopo il 15,7% di share di sette giorni fa. Ma la vera alternativa a Canale 5 potrebbe essere Report, con Sigrido Ranucci intenzionato a rialzarsi dopo il mezzo flop della settimana passata (7,3%) con una serie di inchieste-bomba tra cui un servizio dedicato alla situazione di difficoltà vissuta dalla sanità italiana, con i Pronto Soccorso scesi da 659 nel 2003 a 433 nel 2023, un taglio di 226 servizi in venti anni.

Rai 2 invece, punta tutto sul grande calcio con la UEFA Nations League – Finale. Una serata da non perdere per gli appassionati del pallone. Su Rete 4, come di consueto, l’approfondimento politico e sociale di Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi, che anche in questa puntata affronta con ospiti e reportage le questioni più calde della settimana. Italia 1 rispolvera un classico dell’intrattenimento con Sarabanda Celebrity, versione rinnovata del celebre quiz musicale condotto da Enrico Papi. Stavolta a sfidarsi sono volti noti del mondo dello spettacolo, in una gara all’ultima nota che sta piacendo molto al pubblico. La scorsa settimana, infatti, il quiz musicale ha riscosso l’8,1% di share superando a sorpresa la corazzata Report.

Infine, dando uno sguardo al palinsesto dei film in onda, vediamo grandi alternative. Su Iris c’è Gran Torino, intenso e toccante, firmato e interpretato da Clint Eastwood. Sul canale 20 viene trasmesso Oblivion, con Tom Cruise, per gli amanti della fantascienza. Su La 5 invece si punta sulla commedia romantica con Due settimane per innamorarsi, con Sandra Bullock e Hugh Grant. Insomma, che siate amanti del calcio, della musica, del mistero o dell’attualità, troverete sicuramente qualcosa da vedere.

