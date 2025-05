Amici 24, cambia la data della finale: la ‘colpa’ è della Rai. Quando va in onda Il prossimo 17 maggio il talent show di Maria De Filippi non andrà in onda per evitare la concorrenza della finalissima dell’Eurovision Song Contest: il rinvio

Cambia tutto ad Amici 24. A meno di due settimane dalla finalissima del talent show di Maria De Filippi – originariamente prevista per il prossimo 17 maggio – infatti, Mediaset ha deciso di fare slittare l’ultima, decisiva, puntata del Serale. La finale, ovviamente, è solo rinviata: per evitare la concorrenza dell’Eurovision Song Contest 2025 (in onda su Rai 1 proprio il 17 maggio), l’epilogo di Amici sarà spostato di 24 ore. Scopriamo la nuova programmazione e tutti i dettagli.

Amici 24: rimandata la finale, perché

Colpo di scena ad Amici che, a poco più di una settimana dalla finale, è costretto a modificare il calendario di questa 24esima edizione. L’attesa finalissima del prossimo 17 maggio, infatti, è stata rinviata. Il motivo? I vertici Mediaset hanno deciso di non scontrarsi direttamente con la concorrenza dell’Eurovision Song Contest 2025, che andrà in onda su Rai 1 proprio sabato 17 maggio 2025. In occasione di quella prima serata, dunque, su Canale 5 andrà in onda il film Corro da te, pellicola del 2022 diretta da Riccardo Milani con Miriam Leone e Pierfrancesco Favino. Su Rai 1 andrà invece in scena la finale dell’ESC 2025 in diretta da Basilea (paese ospitante dopo la vittoria di Nemo lo scorso anno) con il commento del "veterano" Gabriele Corsi e la new entry Big Mama. Quest’anno al festival europeo c’è molta attesa attorno all’Italia, che si presenterà con Lucio Corsi e la sua canzone-fenomeno "Volevo essere un duro", e a San Marino, rappresentata da Gabry Ponte con il brano inno di Sanremo 2025 "Tutta l’Italia".

Quando va in onda la finale di Amici 24: la nuova data

Per la finalissima di Amici bisognerà attendere un giorno in più. I vertici Mediaset, infatti, hanno deciso di rinviare l’ultimo atto del talent show di Maria De Filippi di sole 24 ore. La puntata finale di questa 24esima edizione del programma andrà dunque in onda domenica 18 maggio 2025. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Questa decisione ha un precedente (nel 2023, quando la finale di Amici 22 fu spostata di un giorno proprio per evitare la concorrenza dell’Eurovision) e sicuramente l’ottimo 36% di share registrato lo scorso anno dal festival europeo ha portato il Biscione e Maria De Filippi a optare nuovamente per questa scelta.

Attualmente in gara ci sono Antonia, Daniele e Alessia nella squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, mentre nel nuovo team di Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri sono rimasti TrigNo, Nicolò e Francesco. Gli allievi si scontreranno nella semifinale di sabato prossimo a caccia di un posto nella finalissima, che andrà in onda il prossimo 18 maggio.

