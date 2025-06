Stasera in tv (22 giugno): De Martino lancia Claudio Gioè, Ranucci riaccende Report dopo le polemiche I programmi da non perdere stasera, domenica 22 giugno 2025. Enrico Papi lancia Sarabanda contro Report di Rai 3 e Affari Tuoi su Rai 1: la sfida tra giganti.

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro in questa conclusione del weekend, domenica 22 giugno 2025.

Stasera in tv (22 giugno), cosa vedere: Report contro Sarabanda Celebrity e Zona Bianca

Domenica 22 giugno si preannuncia una serata televisiva piuttosto vivace, con le principali reti che mettono in campo offerte molto diverse tra loro, capaci di soddisfare gusti anche molto distanti tra loro. Tra fiction, inchieste giornalistiche e giochi musicali, c’è davvero grande scelta

Rai 3 resta fedele alla sua vocazione di servizio pubblico con una nuova puntata di Report, il programma di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci, reduce da una settimana di polemiche a causa delle voci di un possibile taglio del numero di puntate nella prossima stagione televisiva. Reduce dall’ottimo 8,8%di share della scorsa settimana, Ranucci stasera tornerà a sfidare Sarabanda Celebrity, in onda su Italia 1. Il talent show di Pap, rimasto fermo la scorsa settimana per lasciar spazio al Mondiale per Club, stasera riaccende i motori con ospiti vip di primo livello tra cui Mariotto e Asia Argento.

Ma la sfida è molto più ampia, perché Papi e Ranucci dovranno vedersela con altri due rivali molto temibili. Su Rai 1, infatti, continua la serie di repliche di Makari, la serie tv con Claudio Gioè ambientata nella suggestiva cornice siciliana, preceduto come al solito dal quiz campione d’ascolti Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, che ci accompagna anche nell’inizio della stagione estiva. Canale 5, invece, propone una nuova puntata di La notte nel cuore

Su Rai 2 spazio al thriller con Il lago della vendetta, mentre su Canale 5 prosegue la fiction La notte nel cuore. Passando a Rete 4, si parla di attualità e politica con Zona Bianca, l’approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi.

Per chi invece preferisce il cinema, ci sono diverse opzioni sui canali tematici: su Iris va in onda Black Mass: L’ultimo gangster, su 20 il film d’avventura Tutti pazzi per l’oro, mentre su La 5 c’è Kiss the Chef – Una vacanza a sorpresa. Una domenica sera che porterà a delle scelte insomma: tra la cronaca e la musica, e l’investigazione e il divertimento.

