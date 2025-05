Amici 24, la cena d'addio dei finalisti finisce male: esplode la polemica, c’entra Nicolò Filippucci Scattano le proteste, sotto gli ultimi post social del talent. Il video della cena di commiato ha infatti scatenato una pioggia di commenti velenosi e pesanti. Ecco perché.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Non è proprio andata giù, ai fan di Amici 24, l’eliminazione di Nicolò Filippucci a un passo dalla finalissima. Il cantante era dato come favorito, alla viglia, ma è uscito di scena tra il clamore generale. E da giorni, ormai, non si arrestano le proteste dei tanti fan social. Le ultime si sono scatenate sotto i post del talent, dove vengono mostrate clip della ‘cena di addio’ organizzata per i cinque finalisti. Tra i presenti, ovviamente Nicolò non c’è. E questo ha dato il via a commenti taglienti, indirizzati al programma di Maria De Filippi e a tutti i ‘responsabili’ dell’eliminazione di Filippucci. Vediamo i particolari qui sotto.

Amici 24, social scatenati per la cena di addio senza Nicolò Filippucci

Ci sono tutti: Antonia, TrigNo, Alessia, Francesco e Daniele. Ma nella clip della cena di addio di Amici manca il vero beniamino dell’edizione 2024-2025. Vale a dire l’eliminato Nicolò Filippucci, che ha finito la sua corsa a un soffio dalla finalissima. Con un tuffo al cuore (il suo) che ha segnato migliaia di appassionati. E adesso, il bravo cantante dovrà guardarsi lo spettacolo della finale come tutti, domenica sera, senza poter coltivare l’ambizione di alzare il trofeo del talent.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Molto più arrabbiati di Nicolò – che per la verità, pubblicamente, ha solo espresso riconoscenza e gratitudine – sono però i tanti fan del ragazzo. Ancora una volta, si sono scagliati contro Amici 24 con una valanga di commenti pungenti sotto i post della cena. "Ci vuole una sedia in più per il vero vincitore…Nicolò!", ha scritto qualcuno, interpretando il pensiero di molti utenti del web.

E ancora: "Come può questo programma continuare a sperare di essere credibile dopo che ha metà Italia contro per l’uscita di Nico". Mentre un altro fan deluso ha aggiunto: "Come riuscire a macchiare un’edizione bellissima con la follia che avete fatto in semifinale". I commenti si susseguono poi senza sosta. Qualcuno chiama anche in causa un possibile intervento di Striscia, con intento ironico e canzonatorio: "La parte comica è che STRISCIA La Notizia non è pervenuta. Nessun Tapiro a ‘Queen Mary’ per lo scandalo di Nicolò".

E infine c’è chi si spinge al limite, sentenziando: "L’edizione più vergognosa è scandalosa di tutta la storia di Amici". Intanto, le clip della cena di addio continuano a scorrere in loop, sul profilo Instagram del talent. I cinque finalisti brindano alla loro. Salgono anche sul palco, per cantare tutti insieme ‘Balorda nostalgia’ di Olly. Il gioco, ad ogni modo, continua.

Potrebbe interessarti anche