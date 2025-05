Sognando Ballando, le pagelle: Lucarelli ammette uno sbaglio (8), Mariotto ride (4), lo scivolone di Marcella Bella (5) Nella puntata del 23 maggio, Mariotto gode ogni volta che critica i ballerini, Lucarelli ammette un errore e Carlucci mette 'a posto' chi la critica: le pagelle

Finita la semifinale di Sognando Ballando con le Stelle, condotta da Milly Carlucci su Rai Uno venerdì 23 maggio 2025, scopriamo chi sono i due concorrenti che hanno vinto la puntata e quindi hanno 10 punti di vantaggio: Yuri Orlando e Janiya Mami. Durante la diretta, non mancano critiche ai ballerini e tanti ospiti: Francesco Gabbani, Marcella Bella, Noemi, Sal Da Vinci, The Kolors, Rocco Hunt e Francesca Michielin. In giuria, come sempre, ritroviamo Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, il più critico tra i giudici. Ricordiamo, infine, che in studio ci sono Bianca Guaccero e Giovanni Pernice e che Janiya balla con Filippo Zara, accompagnatore di molti ballerini per una notte, e non insieme a Pasquale La Rocca, perché è ricoverato in ospedale per un problema di salute. Ecco le pagelle (personalissime) della puntata di Sognando Ballando con le Stelle del 23 maggio, che vede i professionisti ballare sulle note dei brani degli artisti che hanno partecipato al Festival di Sanremo.

Sognando Ballando con le Stelle, puntata 23 maggio 2025: le pagelle

Selvaggia Lucarelli fa un passo indietro, voto 8: vogliamo premiare la giudice perché ammette di aver sbagliato con Valentina nella scorsa puntata, quando le ha detto che non la vedeva bene a Ballando per via della sua statura minuta: "L’ho un po’ maltrattata, mi rendo conto. Non era una critica costruttiva, ma le mie spesso non lo sono. Era chiaramente distruttiva". Ecco, questo dietrofront ci piace molto perché la Lucarelli dimostra di avere la maturità giusta per comprendere quando sbaglia e ammetterlo davanti al pubblico di Rai Uno.

Milly Carlucci mette ‘a posto’ chi si lamenta, voto 8: come sempre, Milly Carlucci sa come uscire dalle situazioni difficili senza scomporsi, né attaccare, anzi lo fa con molta eleganza, come nel caso in cui Luca Barbareschi fa una battuta pessima su Alessandra Tripoli e lei, sorridendo per smorzare la tensione, dice "E smettila Luca", oppure quando Ivan Zazzaroni la interrompe per anticipare che il Napoli è Campione d’Italia e lei, con molta gentilezza, nonostante l’intervento inatteso, si complimenta con la squadra e fa gli auguri ai tifosi per poi proseguire con la gara. E ancora, ricordiamo il momento in cui, avendo sentito critiche da parte di ex personaggi legati al format originale Ballando con le Stelle dovute al fatto di non essere stati invitati/citati nel programma, la Carlucci sottolinea con eleganza, quella che non le manca mai, che è impossibile ripercorrere vent’anni di storia del programma in 4 serate. Insomma, nella semifinale ha il suo gran bel da fare e, tra l’altro, non manca di citare "il trattamento Bianca Guaccero" quando saluta l’attrice e il suo compagno Giovanni Pernice in studio.

Sal Da Vinci esulta per la vittoria del Napoli, voto 7: ma quanto ci piace vedere Sal Da Vinci che salta di gioia quando Ivan Zazzaroni anticipa che il Napoli ha vinto lo scudetto? A noi tantissimo, ma soprattutto apprezziamo il fatto che ha rinunciato a guardare la partita e festeggiare l’evento con famiglia e amici per non mancare l’impegno preso con Sognando Ballando con le Stelle.

Valentina pronta per la finale, voto 7: incanta mentre balla sul palco di Sognando Ballando volando leggiadra tra le note di Tu con chi fai l’amore dei The Kolors. Si vede che la tecnica non le manca e soprattutto che la passione per la danza è forte: d’altronde lei stessa dice che essere su quel palco è già un sogno. Convincono anche le sue parole sulle critiche dei giudici, perché devono essere costruttive, altrimenti che senso hanno? E infatti Lucarelli poi ammette di aver sbagliato, perché, alla fine, nel ballo l’altezza non conta nulla.

Carolyn Smith dice ‘sì’ a tutti, voto 6: le diamo un sei perché è l’unica che sa motivare bene ogni giudizio, sia negativo che positivo, ma ci chiediamo perché dia tutti ‘sì’, soprattutto quando ha incertezze. Forse è troppo buona o troppo fiduciosa, o magari cambia idea alla velocità della luce, fatto sta che leggere sempre quel ‘sì’ ci fa dubitare un po’ della sua coerenza, almeno quando i ballerini non la convincono del tutto.

Marcella Bella e la gaffe col microfono, voto 5: l’artista canta Pelle Diamante ma durante la performance dimentica sull’asta centrale il microfono gelato mentre la canzone va avanti, svelando quindi a tutti che in realtà sta cantando in playback (diversamente, pare, da altri cantanti). E quando si accorge di non averlo con sé, il suo volto assume prima un’espressione un po’ preoccupata, come fosse nel panico per lo scivolone, e poi ne ride mentre si volta verso il suo vecchio microfono. Per fortuna, arriva un addetto ai lavori a portargliene un altro, ma che figuraccia!

Guillermo Mariotto si diverte a criticare i ballerini, voto 4: come sempre, pochi complimenti e tante critiche. E va bene così: a ognuno la sua opinione, anche se spesso non comprendiamo alcune valutazioni negative. Ciò che ci infastidisce e non poco è che ha la tendenza a ridere sempre quando deve giudicare male i ballerini, e pensiamo che questo atteggiamento sia irrispettoso nei confronti di chi è davanti a una giuria ed è pronto ad accettare le critiche costruttive per poter migliorare. Per esempio, quando il concorrente Mario gli chiede "nemmeno con la parte più sexy ti ho soddisfatto?", lui fa una risatina e poi ribatte: "Era sexy quello?" Non c’è bisogno di essere così cattivo.

Luca Barbareschi fa una battuta con doppio senso su Alessandra Tripoli, voto 4: evidentemente pensa di far ridere, perché l’intento di fare una battuta è chiaro, però gli riesce malissimo, sia perché usa un tono abbastanza serio nel dirla, sia perché non è elegante il risultato: "Sono molto geloso della Tripoli, perché io ho vissuto questa esperienza di Ballando pensando che lei amasse solo me, invece è stata con tutti!" dice quando viene mostrata una clip con la ballerina che si esibisce insieme a molti colleghi attori. E l’aspetto peggiore è che insiste su questo tasto, nonostante la conduttrice lo abbia già bloccato dicendogli "detta così", facendogli quindi capire che non è il caso di andare avanti col discorso. Probabilmente è un errore in buona fede, o almeno noi speriamo che sia così, ma in ogni caso ne esce malissimo.

