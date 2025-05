Sognando Ballando, Pasquale La Rocca ricoverato in ospedale: cosa è successo e come sta Il ballerino dei record costretto a fermarsi per motivi di salute: "Spero di essere con voi per l'ultima puntata", ma la semifinale andrà in onda senza di lui.

Una notizia che nessuno si aspettava e che ha lasciato un vuoto difficile da colmare: Pasquale La Rocca, uno dei volti più amati di Ballando con le stelle, è stato ricoverato in ospedale a causa di un’improvvisa infezione alla gola. E così, quando manca pochissimo alla semifinale di Sognando… Ballando con le stelle, arriva la conferma ufficiale: non ci sarà.

Pasquale La Rocca in ospedale: come sta

È stato lo stesso ballerino a informare i fan con un video pubblicato sui social. Nel filmato si mostra ancora in ospedale, con la flebo al braccio e un’espressione visibilmente provata. Nessun infortunio durante le prove, come qualcuno poteva pensare, ma una seria infezione alla gola che lo ha costretto a fermarsi. "Purtroppo, a causa di alcuni problemi di salute, ho dovuto trascorrere qualche giorno in ospedale", ha spiegato Pasquale. "I medici mi stanno rassicurando che mi rimetterò al più presto", ha aggiunto, lasciando intendere che la situazione, pur seria, è sotto controllo. Poi ha concluso: "Con tutto me stesso, spero di poter essere con voi per l’ultima puntata. Nel frattempo, voglio fare il mio più grande in bocca al lupo per questa sera a tutti gli straordinari colleghi, ballerini, concorrenti e a tutta la meravigliosa squadra di Sognando Ballando. Vi seguirò da casa, con il cuore sul palco". In poco tempo il suo post ha fatto il giro del web, ricevendo tanti auguri di pronta guarigione da fan e colleghi.

L’assenza a Sognando… Ballando con le Stelle e il cambio dell’ultimo minuto

L’assenza di La Rocca costringe la produzione a un cambio in corsa. Sarà Filippo Zara a prendere il suo posto accanto a Janiya Mami, la ballerina che fino ad ora aveva condiviso il palco con lui. Una sostituzione non semplice, soprattutto a ridosso della semifinale, e che rischia di cambiare gli equilibri della gara. Un po’ come era successo a Federica Pellegrini nell’ultima edizione di Ballando con le stelle, quando si era ritrovata a ballare con un altro maestro.

Delle stagioni complicate per il ballerino a Ballando con le stelle

Non è un periodo fortunatissimo per Pasquale La Rocca. Dopo aver mancato la vittoria nell’ultima edizione di Ballando con le stelle, cosa che gli è costata anche qualche riflessione sul suo futuro nel programma, ora arriva questo stop forzato. E come se non bastasse a mettere in difficoltà il programma, la semifinale di Sognando… Ballando con le stelle andrà in onda in una serata difficile, in cui la concorrenza delle partite di Serie A potrebbe penalizzare ancora gli ascolti già traballanti del programma di Milly Carlucci. Ma se c’è una cosa che Pasquale ha sempre dimostrato, è proprio la sua voglia di rialzarsi.

